Рада ЄС розглядає зміни до механізму захисту українців у Європі

У Європейському Союзі відмовилися від пропозиції ділити територію України на «безпечні» та «небезпечні» регіони при вирішенні питання тимчасового захисту для українських біженців. Водночас країни ЄС продовжують обговорювати можливість обмеження цього механізму для чоловіків призовного віку.

Про це йдеться у внутрішньому документі Ради ЄС, з яким ознайомилося «Радіо Свобода».

Два сценарії захисту українських біженців в ЄС

Згідно з матеріалами, які підготували до зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС 4 червня, наразі розглядають два основні сценарії.

Перший — подовження тимчасового захисту для українців у чинному форматі без змін.

Другий — збереження механізму, але з певними обмеженнями щодо окремих категорій громадян.

Серед можливих змін обговорюють виключення із системи захисту чоловіків призовного віку або осіб, які, на думку окремих держав, залишили Україну з порушенням правил.

При цьому ідея враховувати «безпечні регіони» України, яка раніше лунала під час консультацій між країнами-членами, у фінальній версії документа вже відсутня.

У Раді ЄС зазначають, що більшість держав підтримують продовження дії механізму тимчасового захисту, оскільки війна триває, а сама система допомагає уникнути перевантаження процедур надання притулку.

В ЄС хочуть переглянути статус українських чоловіків-біженців

Водночас деякі країни висловлюють занепокоєння через зростання кількості новоприбулих чоловіків призовного віку. Частина урядів вважає, що зміна правил могла б вплинути на обороноздатність України та її післявоєнне відновлення.

У документі також наголошується, що будь-які обмеження можуть викликати юридичні суперечки через ризики дискримінації та створити додатковий тиск на національні міграційні системи.

За даними Ради ЄС, тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу зараз користуються понад 4,3 млн українців. Найбільше біженців перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Остаточне рішення щодо майбутнього механізму тимчасового захисту можуть ухвалити наприкінці червня або у липні після додаткових консультацій між державами-членами ЄС.

