В ЕС изменяют условия для украинских беженцев призывного возраста — какие новые правила введут

Совет ЕС рассматривает изменения в механизме защиты украинцев в Европе / © ТСН

Реклама

В Европейском Союзе отказались от предложения делить территорию Украины на «безопасные» и «опасные» регионы при решении вопроса временной защиты для украинских беженцев. В то же время, страны ЕС продолжают обсуждать возможность ограничения этого механизма для мужчин призывного возраста.

Об этом говорится во внутреннем документе Совета ЕС, с которым ознакомилось Радио Свобода.

Два сценария защиты украинских беженцев в ЕС

Согласно материалам, которые подготовили к встрече министров внутренних дел ЕС 4 июня, рассматривают два основных сценария.

Реклама

Первый — продление временной защиты для украинцев в действующем формате без изменений.

Второй — сохранение механизма, но с определенными ограничениями по отдельным категориям граждан.

Среди возможных изменений обсуждается исключение из системы защиты мужчин призывного возраста или лиц, которые, по мнению отдельных государств, покинули Украину с нарушением правил.

При этом идея учитывать «безопасные регионы» Украины, ранее звучавшей во время консультаций между странами-членами, в финальной версии документа уже отсутствует.

В Совете ЕС отмечают, что большинство государств поддерживают продолжение механизма временной защиты, поскольку война продолжается, а сама система помогает избежать перегрузки процедур предоставления убежища.

В ЕС хотят пересмотреть статус украинских мужчин-беженцев

В то же время некоторые страны выражают беспокойство из-за роста числа вновь прибывших мужчин призывного возраста. Часть правительств считает, что изменение правил могло бы повлиять на обороноспособность Украины и ее послевоенное восстановление.

Реклама

В документе также отмечается, что любые ограничения могут вызвать юридические споры из-за рисков дискриминации и создать дополнительное давление на национальные миграционные системы.

По данным Совета ЕС, временной защитой в странах Евросоюза сейчас пользуется более 4,3 млн. украинцев. Больше всего беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии.

Окончательное решение о будущем механизме временной защиты может быть принято в конце июня или в июле после дополнительных консультаций между государствами-членами ЕС.

Новости партнеров