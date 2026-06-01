В ЕС изменяют условия для украинских беженцев призывного возраста — какие новые правила введут
ЕС обсуждает возможные ограничения временной защиты для мужчин призывного возраста.
В Европейском Союзе отказались от предложения делить территорию Украины на «безопасные» и «опасные» регионы при решении вопроса временной защиты для украинских беженцев. В то же время, страны ЕС продолжают обсуждать возможность ограничения этого механизма для мужчин призывного возраста.
Об этом говорится во внутреннем документе Совета ЕС, с которым ознакомилось Радио Свобода.
Два сценария защиты украинских беженцев в ЕС
Согласно материалам, которые подготовили к встрече министров внутренних дел ЕС 4 июня, рассматривают два основных сценария.
Первый — продление временной защиты для украинцев в действующем формате без изменений.
Второй — сохранение механизма, но с определенными ограничениями по отдельным категориям граждан.
Среди возможных изменений обсуждается исключение из системы защиты мужчин призывного возраста или лиц, которые, по мнению отдельных государств, покинули Украину с нарушением правил.
При этом идея учитывать «безопасные регионы» Украины, ранее звучавшей во время консультаций между странами-членами, в финальной версии документа уже отсутствует.
В Совете ЕС отмечают, что большинство государств поддерживают продолжение механизма временной защиты, поскольку война продолжается, а сама система помогает избежать перегрузки процедур предоставления убежища.
В ЕС хотят пересмотреть статус украинских мужчин-беженцев
В то же время некоторые страны выражают беспокойство из-за роста числа вновь прибывших мужчин призывного возраста. Часть правительств считает, что изменение правил могло бы повлиять на обороноспособность Украины и ее послевоенное восстановление.
В документе также отмечается, что любые ограничения могут вызвать юридические споры из-за рисков дискриминации и создать дополнительное давление на национальные миграционные системы.
По данным Совета ЕС, временной защитой в странах Евросоюза сейчас пользуется более 4,3 млн. украинцев. Больше всего беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии.
Окончательное решение о будущем механизме временной защиты может быть принято в конце июня или в июле после дополнительных консультаций между государствами-членами ЕС.