Еще одна планета могла существовать в Солнечной системе: куда она исчезла

Наша Солнечная система так выглядит лишь благодаря странному стечению обстоятельств — когда-то из нее выгнали пятую большую планету. Именно этот загадочный ледяной гигант спас спутники Юпитера и Урана от уничтожения, когда планеты менялись местами.

Об этом сообщает научное издание Space.

Ученые провели компьютерное моделирование ранней Солнечной системы, создав 122 варианта цифровых симуляций. Они изменяли начальное количество планет, траектории их движения и массу объектов в поясе Койпера. Главное внимание исследователи уделили орбитам спутников Юпитера и Урана, остававшихся почти неизменными на протяжении миллиардов лет.

Математические расчеты показали, что примерно 3-4 миллиарда лет назад большие планеты располагались значительно ближе друг к другу и Солнцу, после чего начали мигрировать на нынешние позиции. В условиях такого хаотического «космического толкания» вероятность одновременной выживаемости спутниковых систем Юпитера и Урана без постороннего фактора составляла скудный 1%.

Стабильное состояние существующей сегодня системы оказалось возможным только при условии начального наличия дополнительного ледяного гиганта. Согласно компьютерной реконструкции, в течение первого миллиарда лет существования Юпитер подошел слишком близко к этой «лишней» планете. Мощный гравитационный толчок придал ей вторую космическую скорость, буквально выбросив объект за пределы Солнечной системы во тьму межзвездного пространства.

Само изгнание планеты не защитило спутники напрямую, но пока она была в системе, уберегла Уран от опасного сближения с другими гигантами. Хотя спутники и уцелели, этот хаос оставил свои следы: Юпитер на время потерял контроль над орбитами своих месяцев, а в Уран врезался огромный объект, буквально опрокинувший планету на бок.

