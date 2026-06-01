В НАТО предупредили об опасном плане Путина в Арктике: что задумали в Кремле

Владимир Путин / © Associated Press

Россия желает захватить главные морские пути в Арктике. Поэтому НАТО не сможет следить за российскими подлодками, а Кремль сможет держать под прицелом ядерных гиперзвуковых ракет европейские страны, в частности Британию.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик в комментарии The Times.

По информации главы норвежского оборонного ведомства, Москва уже сосредоточила большую часть своего ядерного арсенала в Северном Ледовитом океане и активно расширяет Северный флот. Кроме того, российские подлодки фиксируют все ближе к территориальным водам стран НАТО.

Главным центром возможного противостояния является стратегический пролив между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген. Если Россия заблокирует этот участок, он создаст «бастионную оборону» для собственного флота и откроет своим кораблям беспрепятственный выход в Атлантический океан.

«Если российские войска смогут контролировать северный пролив, радиус действия их гиперзвукового оружия охватит Лондон, Норвегию и Данию», — заявил Торе Сандвик.

Наибольшую опасность представляют российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», способные нести ядерные боеголовки. Также подводные беспилотники-невидимки «Посейдон» с ядерной силовой установкой, над которыми РФ продолжает работу.

Сообщается, что оборонная тактика НАТО на море базируется на перекрытии узких проходов для российского флота. Сейчас Альянс полностью контролирует два из трех ключевых путей: пролив Босфор на выходе из Черного моря и датские проливы в Балтийском море. Поэтому северный маршрут остается наиболее критической зоной потенциального конфликта.

