Россия изменила тактику войны: в Украине сообщили о главной цели атак по энергетике

Шмыгаль объяснил новую стратегию РФ / © Telegram/Денис Шмигаль

Россия изменила подход к войне против Украины и все больше делает ставку не на фронтовые прорывы, а на системное истощение государства из-за ударов по критической инфраструктуре.

Об этом во время форума «Архитектура безопасности» заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, война перешла в фазу, где ключевую роль играет не только ситуация на поле боя, но и способность страны поддерживать стабильную работу государственных систем под постоянными атаками.

«Мы находимся в точке концептуального излома. То, что в 2022 году начиналось как классическая война, превратилось в новый тип войны в истощение», — подчеркнул Шмыгаль.

Он объяснил, что Россия фактически совершила атаки на энергетическую инфраструктуру частью своей военной доктрины.

«Враг сформировал стратегию, по которой пытается заменить невозможность победы на поле боя общественным государственным истощением», — заявил министр.

По словам Шмыгаля, Кремль стремится создать для Украины столь высокий уровень нагрузки на энергетику и экономику, чтобы ослабить способность государства нормально функционировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

