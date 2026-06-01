Массированный удар по Украине может быть, россияне подготовились — Зеленский предупредил об опасности
Украинские силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности, однако гражданам следует внимательно реагировать на сигналы опасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.
Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам 1 июня.
«Массированный удар может быть. Россияне его подготовили», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинские защитники неба работают круглосуточно и готовы реагировать на угрозы настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы и объемы поставок вооружения.
«Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками», — отметил он.
Зеленский также призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог и обязательно переходить в укрытие.
«Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — подчеркнул президент.
На фоне последних массированных атак России украинские власти регулярно предупреждают о рисках новых комбинированных ударов с использованием ракет и дронов.
Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
