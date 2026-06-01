Украина
58
Массированный удар по Украине может быть, россияне подготовились — Зеленский предупредил об опасности

Украинские силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности, однако гражданам следует внимательно реагировать на сигналы опасности.

Вера Хмельницкая
Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам 1 июня.

«Массированный удар может быть. Россияне его подготовили», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские защитники неба работают круглосуточно и готовы реагировать на угрозы настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы и объемы поставок вооружения.

«Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками», — отметил он.

Зеленский также призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог и обязательно переходить в укрытие.

«Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — подчеркнул президент.

На фоне последних массированных атак России украинские власти регулярно предупреждают о рисках новых комбинированных ударов с использованием ракет и дронов.

Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

На днях президент Румынии Никушор Дан в интервью сделал достаточно скандальное заявление. Он сказал, что россиянам нужно бить аккуратнее по Украине, чтобы не наносить ущерб румынской территории или населению.

