Буданов назвал «ахиллесовую пятку» российской логистики в Крыму

Кирилл Буданов

Реклама

Украина взяла под огневой контроль сухопутный коридор из РФ в оккупированный Крым через захваченный юг. Силы обороны проводят регулярные и успешные операции по перекрытию логистических коридоров врага.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время форума «Архитектура безопасности», передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

Буданов прокомментировал дефицит горючего в оккупированном Крыму.

Реклама

«Это не первый раз, и эти коридоры периодически мы их прерываем, причем достаточно эффективно и на длительный промежуток времени. Просто это очередной такой этап, пожалуй, правильно сказать, этой стандартной операции, довольно эффективно влияющей на логистику россиян, потому что горючее перевозится бензовозами. Поездами не так много», — объяснил он.

Глава ОП объяснил, что так важно оставить окупантов без горючего.

«Нет топлива, стоят автомобили, а это все логистика прежде всего. Боевая техника не столь сильно используется. А вот вопрос логистики постоянно требует топлива. Это, наконец, генераторы. Ну, это все, что помогает российским оккупантам выполнять свои задачи. Поэтому это очень эффективная работа. Она нужна и правильна», — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, из-за атак по российским НПЗ на оккупированном РФ полуострове Крым катастрофически не хватает горючего.

Реклама

Новости партнеров