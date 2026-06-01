Общество
108
2 мин

Королева Летиция в кремовом платье, а княгиня Шарлин в небесно-голубом: дамы сходили на выставку

Княжеская чета Монако прибыла с визитом в Испанию, где их встретили король и королева.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция, князь Альбер II, король Филипп VI и княгиня Шарлин / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI вместе с гостями посетили выставку, посвященную 150-летию первой дипломатической миссии между Испанией и Монако, в Королевском ботаническом саду в Мадриде.

Насыщенный дипломатический день начался утром со встречи короля Филиппа VI и князя Альберта II Монакского во дворце Сарсуэла. Это была чисто политическая встреча, касающаяся их ролей глав государств, на которой их жены не присутствовали.

Ближе к вечеру четверка встретилась в Королевском ботаническом саду в Мадриде. Они открыли 8-й Форум художников Монако, мероприятие, проводимое раз в два года в Мадриде в исключительных случаях для поддержки динамизма художественной сцены Французской Ривьеры посредством работ пятидесяти профессиональных и любительских художников.

А также побывали на выставке «Монако и Испания: пять веков общей истории», историческим путешествием, посвященным связям, которые выходят за географические границы.

Княгиня Шарлин появилась на встрече в элегантном платье-миди Oscar de la Renta из гипюрового кружева без рукавов, с поясом на талии, идеально подходящим для жаркой мадридской погоды.

Шарлин выбрала голубые туфли-слингбэки на невысоких каблуках и дополнила лук жемчужными серьгами, лаконичным макияжем и прической.

Королева Летиция выбрала платье от итальянского модного дома Mantu длины миди с асимметричным силуэтом и короткими рукавами, сшитое из льняной ткани кремового цвета. Главная изюминка платья — оригинальная хлопковая драпировка, выполненная в виде пояса, который пересекает талию по диагонали, сохдавая очень эффектный визуальный эффект. Летиция дополнила лук босоножками на устойчивых каблуках, золотыми браслетами и серьгами от испанского бренда Suma Cruz ручной работы выполнены на латунной основе с щедрым покрытием из 24-каратного золота. У нее в руках был золотой клатч Magrit и на пальце кольцо Coreterno, волосы распущены, а макияж выразительный.

