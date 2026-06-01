Есть ли угроза со стороны Беларуси: Буданов сделал заявление

Кирилл Буданов

Реклама

Украина сможет сама остановить любые провокации со стороны Беларуси, если будет иметь сильную армию и оборону. При этом помощь иностранных сил или белорусской оппозиции не станет решающей, ведь они почти не влияют на ситуацию.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, выступая на форуме «Архитектура безопасности», сообщает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

Угроза со стороны Беларуси — стоит ли бояться

Кирилл Буданов подчеркнул, что ключевым фактором безопасности для страны является ее внутренняя сила и готовность к любым сценариям развития событий на границах.

Реклама

«Мы должны быть сильными и готовыми к чему угодно, тогда ни у кого дурные мысли в голову лезть не будут. Это первое, что я вам скажу», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что при соблюдении этой стратегии с Украиной будут вынуждены считаться на международной арене, что автоматически уменьшит вероятность непредсказуемых шагов со стороны оппонентов.

Комментируя вопросы международной поддержки и привлечения альтернативных политических сил для стабилизации региональной безопасности, глава ОП отметил, что дополнительная помощь никогда не бывает лишней.

Читайте также В США назвали возможные сроки окончания войны в Украине

«Сможет ли с их задачей справиться пани Тихановская? Чисто субъективное мнение скажу. Нет, не сможет, даже в теории», — заявил чиновник.

Реклама

В завершение выступления руководитель Офиса президента еще раз призвал сосредоточиться на развитии внутреннего потенциала государства, выразив надежду, что руководство страны сможет предпринять правильные шаги по достижению этой цели.

Война в Украине — последние новости

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен пленными и ответил на вопрос о «гарантиях» Трампа и Путина.

Также ранее Кирилл Буданов заявил, что российские «Орешник» и «Кедр» не являются прорывом или новым оперативным замыслом РФ. По его словам, гораздо большую угрозу для Украины представляют «Искандеры», С-400, крылатые ракеты и беспилотники.

К слову, Россия стоит перед выбором дальнейшей стратегии в войне против Украины. Эксперты анализируют четыре сценария — от замораживания фронта до открытого конфликта со странами Альянса.

Реклама

Новости партнеров