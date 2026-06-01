В Европе ищут подход к Трампу: Мерц хочет собрать союзников перед саммитом НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести встречу европейских лидеров в Берлине, чтобы подготовить общий подход к президенту США Дональду Трампу перед саммитом НАТО.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, во встрече могут принять участие лидеры так называемой «европейской пятерки» - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Они обсудят пакет шагов, который покажет готовность европейских союзников брать на себя больше ответственности за собственную оборону.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Мерц также хочет пригласить генерального секретаря НАТО Марка Рютта. Пока в европейских столицах еще согласовывают возможную дату встречи.

В то же время, представитель правительства Германии заявил, что официально такая встреча пока не запланирована. По его словам, европейские и американские союзники координируют действия по разным каналам, а США постоянно информируют об оборонных усилиях Европы.

На фоне этого напряжения между Вашингтоном и европейскими союзниками усилилось. Трамп неоднократно критиковал НАТО и обвинял партнеров в недостаточном участии в вопросах безопасности. Отдельное недовольство в США вызвало позицию европейских стран в отношении войны против Ирана и ситуации вокруг Ормузского пролива.

По данным Bloomberg, под критику Трампа попал и сам Мерц после заявлений об отсутствии четкой стратегии в Вашингтоне. В ответ американский президент объявил о выводе более 5 тысяч военных из Германии.

Отдельно министры обороны стран европейской пятерки могут встретиться 12 июня в Париже. Там они должны согласовать общую позицию перед саммитом НАТО, запланированным на 7-8 июля в Анкаре, а также обсудить командные структуры на случай более широкого конфликта в Европе.

Ранее Мерц заявлял, что хочет сохранить американский зонтик безопасности для Европы в рамках НАТО, но в то же время пообещал увеличить оборонные расходы Германии и усилить роль Берлина в вопросах безопасности.

Ранее мы писали, что нынешний саммит НАТО 7-8 июля в Анкаре, в котором примет участие и Владимир Зеленский, рискует стать наиболее контроверсионным за всю историю из-за стремления Трампа наказать союзников.

Анкара также ожидает участия в саммите лидеров и министров обороны стран Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

