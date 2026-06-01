Буданов назвав "ахіллесову п'яту" російської логістики в Криму

Кирило Буданов

Україна взяла під вогневий контроль сухопутний коридор з РФ до окупованого Криму через захоплений південь. Сили оборони проводять регулярні та успішні операції з перекриття логістичних коридорів ворога.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Буданов прокоментував дефіцит пального в окупованому Криму.

«Це не перший раз, і ці коридори періодично ми їх перекриваємо, причому досить таки ефективно і на тривалий проміжок часу. Просто це черговий такий етап, мабуть, правильно сказати, цієї стандартної операції, який досить таки ефективно впливає на логістику росіян, тому що пальне перевозиться бензовозами. Потягами не так багато», — пояснив він.

Голова ОП пояснив, чому так важливо залишити окупантів без пального.

«Нема пального, стоять автівки, а це все логістика передусім. Бойова техніка не так сильно використовується. А от питання логістики постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Ну це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота. Вона потрібна і правильна», — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, через атаки по російських НПЗ на окупованому РФ півострові Крим катастрофічно бракує пального.

