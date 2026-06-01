"Мені байдуже": Трамп зробив несподівану заяву про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому байдуже, чи припиняться переговори Вашингтона з Тегераном. Водночас Іран оголосив про призупинення опосередкованого обміну повідомленнями зі США та висунув власні умови для повернення до діалогу.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CNBC.

«Мені байдуже, чи вони закінчаться, чесно кажучи. Мені справді байдуже. Мені байдуже», — заявив американський президент, коментуючи переговори між США та Іраном.

Він також заявив, що його не турбують ціни на нафту, які різко підскочили після повідомлення про те, що Іран «повністю заблокує» Ормузьку протоку, а також припинить переговори зі США.

Заява Трампа пролунала на тлі повідомлень з Тегерана про призупинення переговорного процесу. Іранська сторона заявила, що припиняє переговори та обмін текстами через посередника.

У Тегерані наголосили, що не мають наміру повертатися до переговорів, доки ізраїльські війська не припинять бойові дії та не залишать окуповані райони Лівану. Іранські посадовці також заявили про необхідність припинення військових операцій Ізраїлю в Газі та Лівані.

«Іранська переговорна група припиняє переговори та обмін текстами через посередника», — йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп заявляв, що майбутня угода між США та Іраном має гарантувати повну відмову Тегерана від створення ядерної зброї. За словами американського президента, Вашингтон не допустить появи в Ірану ядерного арсеналу.

