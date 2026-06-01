Різка зміна погоди в Україні: де чекати на літнє тепло, а які регіони накриють грози 2 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 2 червня / © Pixabay

Погода в Україні перелаштовується на теплий лад завдяки південним вітрам, які принесуть у більшість регіонів суху та сонячну погоду. За прогнозами метеорологів, стовпчики термометрів упевнено підуть угору, і лише окремі області відчують вплив дощового атмосферного фронту.

Погода в Україні

Як прогнозує синопткиня Наталка Діденко, завтра, 2 червня, денна температура повітря в більшості регіонів країни триматиметься на рівні від +20 до +24 градусів тепла.

Дещо прохолодніша погода охопить лише кілька західних областей, зокрема Чернівецьку, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську, де стовпчики термометрів покажуть у вівторок усього +17…+20 градусів вище нуля.

Загалом в Україні у вівторок пануватиме суха погода, а парасольки знадобляться лише мешканцям західного регіону та Одеської області, де пройдуть дощі.

В білості областей України 2 червня пануватиме суха погода / © Associated Press

«Вітер нарешті міняє напрямки на південні! Буде невеликим, максимум помірним», — зазначає синоптикиня.

У столиці 2 червня очікується сухий і здебільшого сонячний день, а повітря в Києві прогріється до комфортних +20…+22 градусів тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що атмосфера перебудовується: холодний північний процес змінюється на теплий і найближчими днями ми отримаємо вітри південних румбів

За словами метеоролога, 2 червня антициклон з Чорного моря забезпечить в Україні комфортну погоду.

«Опадів не чекаємо. Вночі ще прохолодно: 6-11°, вдень посилиться адвекція теплого повітря, тож стовпчики термометрів піднімуться 20-25°», — прогнозує синоптик.

Проте Постригань попереджає, що у середу, 3 червня, до Черкащини наблизиться атмосферний фронт з південного заходу, тому слід чекати на короткочасні дощі із грозами, місцями ймовірний град та шквали від 17 до 22 м/с.

Водночас в Українському гідрометцентрі повідомляють, що 2 червня в полі підвищеного тиску переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході України в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.

Синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями.

«Мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів», — йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 2 червня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

Синоптики повідомляють, що 2 червня погоду на Львівщині визначатимуть атмосферні фронти, що рухаються з південного сходу. На території всієї області та безпосередньо у Львові очікується хмарна погода з короткочасними дощами, які в денні години місцями переростатимуть у грози.

Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними вночі та вранці, оскільки в цей час прогнозують густий туман із погіршенням видимості до 200–500 метрів. Через грози та туман в регіоні оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попережають про туман та грози на Львівщині 2 червня / © Укргідрометцентр

Вітер протягом доби дутиме з південного сходу, при цьому вночі його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду, а вдень пориви посиляться до 9–14 метрів за секунду. Температурні показники в населених пунктах області коливатимуться від +8…+13 градусів тепла вночі до +18…+23 градусів вище нуля вдень.

У самому Львові нічна температура триматиметься в межах +10…+12 градусів, а в розпал дня повітря прогріється до комфортних +19…+21 градуса тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 2 червня буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється від +17 до +22 градусів тепла.

В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме від +13 до +14 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

У Харкові та Харківській області 2 червня буде хмарно, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Харкові температура повітря коливатиметься від +7 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 2 червня погода буде мінливою. Істотних опадів синоптики не передбачають.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +5 до +10 градусів тепла;

вдень від +20 до +25 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла

вдень від +22 до +24 градусів вище нуля.

