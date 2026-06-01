Різка зміна погоди в Україні: де чекати на літнє тепло, а які регіони накриють грози 2 червня
Синоптики оголосили про повернення літнього тепла до +25 градусів уже від 2 червня. Водночас мешканців кількох областей попереджають про сильні дощі та грози.
Погода в Україні перелаштовується на теплий лад завдяки південним вітрам, які принесуть у більшість регіонів суху та сонячну погоду. За прогнозами метеорологів, стовпчики термометрів упевнено підуть угору, і лише окремі області відчують вплив дощового атмосферного фронту.
Погода в Україні
Як прогнозує синопткиня Наталка Діденко, завтра, 2 червня, денна температура повітря в більшості регіонів країни триматиметься на рівні від +20 до +24 градусів тепла.
Дещо прохолодніша погода охопить лише кілька західних областей, зокрема Чернівецьку, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську, де стовпчики термометрів покажуть у вівторок усього +17…+20 градусів вище нуля.
Загалом в Україні у вівторок пануватиме суха погода, а парасольки знадобляться лише мешканцям західного регіону та Одеської області, де пройдуть дощі.
«Вітер нарешті міняє напрямки на південні! Буде невеликим, максимум помірним», — зазначає синоптикиня.
У столиці 2 червня очікується сухий і здебільшого сонячний день, а повітря в Києві прогріється до комфортних +20…+22 градусів тепла.
Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що атмосфера перебудовується: холодний північний процес змінюється на теплий і найближчими днями ми отримаємо вітри південних румбів
За словами метеоролога, 2 червня антициклон з Чорного моря забезпечить в Україні комфортну погоду.
«Опадів не чекаємо. Вночі ще прохолодно: 6-11°, вдень посилиться адвекція теплого повітря, тож стовпчики термометрів піднімуться 20-25°», — прогнозує синоптик.
Проте Постригань попереджає, що у середу, 3 червня, до Черкащини наблизиться атмосферний фронт з південного заходу, тому слід чекати на короткочасні дощі із грозами, місцями ймовірний град та шквали від 17 до 22 м/с.
Водночас в Українському гідрометцентрі повідомляють, що 2 червня в полі підвищеного тиску переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході України в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.
Синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями.
«Мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів», — йдеться у повідомленні.
Вітер переважно південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.
Погода у Києві
У Києві та Київській області 2 червня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.
У Києві вночі температура повітря становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.
Погода у Львові
Синоптики повідомляють, що 2 червня погоду на Львівщині визначатимуть атмосферні фронти, що рухаються з південного сходу. На території всієї області та безпосередньо у Львові очікується хмарна погода з короткочасними дощами, які в денні години місцями переростатимуть у грози.
Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними вночі та вранці, оскільки в цей час прогнозують густий туман із погіршенням видимості до 200–500 метрів. Через грози та туман в регіоні оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.
Вітер протягом доби дутиме з південного сходу, при цьому вночі його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду, а вдень пориви посиляться до 9–14 метрів за секунду. Температурні показники в населених пунктах області коливатимуться від +8…+13 градусів тепла вночі до +18…+23 градусів вище нуля вдень.
У самому Львові нічна температура триматиметься в межах +10…+12 градусів, а в розпал дня повітря прогріється до комфортних +19…+21 градуса тепла.
Погода в Одесі
На Одещині 2 червня буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється від +17 до +22 градусів тепла.
В Одесі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме від +13 до +14 градусів вище нуля.
Погода у Харкові
У Харкові та Харківській області 2 червня буде хмарно, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3 — 8 м/с.
Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.
У Харкові температура повітря коливатиметься від +7 градусів тепла вночі до +23 градусів тепла вдень.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 2 червня погода буде мінливою. Істотних опадів синоптики не передбачають.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +5 до +10 градусів тепла;
вдень від +20 до +25 градусів тепла.
У місті Дніпро очікується:
вночі від +8 до +10 градусів тепла
вдень від +22 до +24 градусів вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, чи варто очікувати в Україні спеку в літку до +50 градусів вище нуля.
