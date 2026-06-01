Чи зможе Росія масовано бити по Україні щодня: "Флеш" відповів

Попри спроби Кремля наростити виробництво зброї, Росія має чітку технологічну межу і фізично не здатна щодня завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

Щодня завдавати масованих ударів по Україні у РФ не вийде — Сергій «Флеш»

Росіяни дійсно можуть намагатись завдавати більш потужні удари, ніж зазвичай. Проте щодня завдавати масованих ударів по Україні у них не вийде.

Про це заявив фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю з ведучою Дариною Труновою.

Він пояснив, що попри всі спроби наростити виробництво, Росія має чітку технологічну межу кількості ракет, яку може виготовити за місяць. А для проведення одного масованого обстрілу Кремлю доводиться збирати «свіжовироблені» ракети протягом кількох тижнів, а іноді й місяців.

Наприклад, основний балістичний засіб росіян — це «Іскандер». За даними Міноборони, росіяни виробляють близько 60 таких ракет на місяць.

«Це не тисяча ракет. І ці 60 ракет потрібно використовувати по усій лінії фронту. Не тільки в Києві є бойові дії. Вони активно намагаються шукати цілі на фронтах, атакувати», — пояснив Бескрестнов.

За словами «Флеша», якщо в України є ліміт ракет для «Петріот», то у росіян є ліміт, пов’язаний з потужностями виробництв «Іскандерів». Бо швидко прискорити будівництво ракет неможливо.

Експерт попередив, що щоденні атаки можливі лише «шахедами», тоді як для масштабних комбінованих ракетних ударів у росіян просто немає ресурсної та виробничої бази на щоденній основі.

