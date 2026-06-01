Сможет ли РФ массированно бить по Украине каждый день: "Флэш" ответил

Ежедневно наносить массированные удары по Украине в России не получится — Сергей «Флэш» / © ТСН

Реклама

Россияне действительно могут пытаться наносить более мощные удары, чем обычно. Однако ежедневно наносить массированные удары по Украине у них не получится.

Об этом заявил специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью с ведущей Дарьей Труновой.

Он пояснил, что, несмотря на все попытки нарастить производство, Россия имеет четкий технологический предел количества ракет, который может изготовить за месяц. А для проведения одного массированного обстрела Кремлю приходится собирать «свежевыработанные» ракеты в течение нескольких недель, а иногда и месяцев.

Реклама

Например, основное баллистическое средство россиян — это «Искандер». По данным Минобороны, россияне производят около 60 таких ракет в месяц.

«Это не тысяча ракет. И эти 60 ракет нужно использовать по всей линии фронта. Не только в Киеве есть боевые действия. Они активно пытаются искать цели на фронтах, атаковать», — объяснил Бескрестнов.

По словам Флеша, если у Украины есть лимит ракет для «Петриот», то у россиян есть лимит, связанный с мощностями производств Искандеров. Потому что быстро ускорить производство ракет невозможно.

Эксперт предупредил, что ежедневные атаки возможны только «шахедами», в то время как для масштабных комбинированных ракетных ударов у россиян просто нет ресурсной и производственной базы на ежедневной основе.

Реклама

Напомним, сегодня, 1 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

Новости партнеров