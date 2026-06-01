Россия установила опасный рекорд: сколько дронов летело на Украину в мае

Российский беспилотник

В мае Россия атаковала Украину рекордным количеством дальнобойных беспилотников с начала полномасштабной войны.

По анализу AFP на основе данных Воздушных сил Украины, за месяц оккупанты запустили 8150 дронов.

Это на 24% больше, чем в апреле, когда уже был зафиксирован предыдущий рекорд по количеству российских беспилотников, примененных против Украины.

В Киеве подтверждают усиление воздушных атак. По данным украинской стороны, в мае Силы обороны перехватили 91% российских дронов и ракет.

«Интенсивность боевых действий растет», — заявили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве также сообщили, что в мае на фронте было зафиксировано более 7000 боевых столкновений. Для сравнения, в апреле их было 5085.

Помимо беспилотников, в мае Россия выпустила по Украине 211 ракет. Среди них была и баллистическая ракета средней дальности «Орешник», способная нести ядерные боеголовки. Ее, как отмечает агентство, применили в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Украина также бьет по России

На фоне рекордного количества российских дроновых атак Украина продолжает бить по военно-экономической базе РФ. В мае, по оценкам экспертов, из-за украинских «дальнобойных санкций» Россия потеряла около четверти своих нефтеперерабатывающих мощностей, а производство более 30% бензина в стране-агрессоре было парализовано.

По словам эксперта, совокупная мощность российских НПЗ, которые в мае полностью или частично остановили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Речь идет, в частности, о предприятиях в Москве, Рязани, Перми и Киришах. Завод в Туапсе, по его словам, остановлен бессрочно, а в течение мая прекращали работу НПЗ в Приморске и Ярославле.

Одним из самых болезненных для РФ стал удар по Рязанскому НПЗ мощностью 13 миллионов тонн в год. Это предприятие обеспечивало российскую армию дизельным горючим и давало около 5% всей нефтепереработки страны-агрессора.

Из-за этого Россия уже ввела запрет на экспорт авиатоплива до конца ноября из-за риска нехватки горючего на внутреннем рынке в период традиционного роста спроса во время летнего сезона отпусков. На мировой рынок это решение не повлияет, ведь страна не относится к ключевым экспортерам такого вида горючего. В то же время этот шаг стал частью мер по сохранению внутренних резервов.

