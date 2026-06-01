Путин пригрозил Украине возмездием и заявил о «новой странице войны»

Российский диктатор Владимир Путин снова разразился угрозами в адрес Украины

Российский диктатор Путин снова вспомнил об ударе по Старобелску, пригрозив «возмездием».

Заявление диктатора было опубликовано российскими пропагандистскими СМИ.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в ряде своих преступлений, предоставить новое качество конфликту. Ну что ж, это их выбор… Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — сыпал угрозами Путин.

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Старобельск на оккупированной Луганщине. По данным россиян, погиб 21 молодой человек.

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по одному из штабов «Рубикона», российскому центру беспилотных технологий, который размещался в бывшем студенческом общежитии.

В Украине началась дискуссия, действительно ли показано в Старобельске — не фейк и высказываются предположения, что студенты действительно могли пострадать. В частности, в расследовании Realgazeta говорится, что студенты действительно погибли.

Тем временем в Москве цинично оправдывает массированный удар по Киеву ударом по учебному заведению в оккупированном Старобельске.

Напомним, сегодня, 1 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

