Путин пригрозил Украине возмездием и заявил о «новой странице войны»
Диктатор Путин пригрозил Украине «возмездием» за удар по Старобельску.
Российский диктатор Путин снова вспомнил об ударе по Старобелску, пригрозив «возмездием».
Заявление диктатора было опубликовано российскими пропагандистскими СМИ.
«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в ряде своих преступлений, предоставить новое качество конфликту. Ну что ж, это их выбор… Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым», — сыпал угрозами Путин.
Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Старобельск на оккупированной Луганщине. По данным россиян, погиб 21 молодой человек.
Генштаб ВСУ сообщил об ударе по одному из штабов «Рубикона», российскому центру беспилотных технологий, который размещался в бывшем студенческом общежитии.
В Украине началась дискуссия, действительно ли показано в Старобельске — не фейк и высказываются предположения, что студенты действительно могли пострадать. В частности, в расследовании Realgazeta говорится, что студенты действительно погибли.
Тем временем в Москве цинично оправдывает массированный удар по Киеву ударом по учебному заведению в оккупированном Старобельске.
Напомним, сегодня, 1 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.