Путін пригрозив Україні відплатою і заявив про «нову сторінку війни»

Російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами на адресу України

Російський диктатор Путін знову згадав про удар по Старобілську, пригрозивши «відплатою».

Заяву диктатора опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

«Київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку у низці своїх злочинів, надати нової якості конфлікту. Ну що ж, це їхній вибір… Всі вони повинні отримати заслужене покарання, і воно буде невідворотним», — сипав погрозами Путін.

Нагадаємо, що у ніч на 22 травня Збройні сили України за допомогою безпілотників атакували Старобільськ на окупованій Луганщині. За даними росіян, загинула 21 молода людина.

Генштаб ЗСУ повідомив про удар по одному зі штабів «Рубікону», російському центру безпілотних технологій, який розміщувався у колишньому студентському гуртожитку.

В Україні розпочалась дискусія, чи дійсно показане у Старобільську — не фейк і висловлюються припущення, що студенти дійсно могли пострадждати. Зокрема, у розслідуванні Realgazeta йдеться, що студенти дійсно загинули.

Тим часом, у Москві цинічно виправдовує масований удар по Києву ударом по навчальному закладу в окупованому Старобільську.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

