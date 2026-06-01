Над грозовими хмарами Тибету з’явилися рідкісні червоні спалахи — що вони означають (відео)
У небі над Тибетом помітили яскраво-червоні спалахи, відомі як спрайти. Це рідкісний атмосферний феномен, який триває лише частки секунди.
Над Тибетським плато очевидці зафіксували рідкісне атмосферне явище. У небі з’явилися яскраво-червоні спалахи, відомі як червоні спрайти. Незвичні «блискавки» виникли над грозовими хмарами та привернули увагу науковців і користувачів соцмереж.
Спрайти суттєво відрізняються від звичайних блискавок.
Якщо традиційні електричні розряди спрямовуються вниз із грозових хмар, то спрайти формуються високо у верхніх шарах атмосфери — на висоті десятків кілометрів над Землею.
Такі явища тривають лише частки секунди, але можуть охоплювати величезні ділянки неба. Через свою рідкісність і незвичний червоний колір спрайти вважаються одним з найзагадковіших атмосферних феноменів.
