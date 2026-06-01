Тибет / Фото ілюстративне

Над Тибетським плато очевидці зафіксували рідкісне атмосферне явище. У небі з’явилися яскраво-червоні спалахи, відомі як червоні спрайти. Незвичні «блискавки» виникли над грозовими хмарами та привернули увагу науковців і користувачів соцмереж.

Спрайти суттєво відрізняються від звичайних блискавок.

Якщо традиційні електричні розряди спрямовуються вниз із грозових хмар, то спрайти формуються високо у верхніх шарах атмосфери — на висоті десятків кілометрів над Землею.

Такі явища тривають лише частки секунди, але можуть охоплювати величезні ділянки неба. Через свою рідкісність і незвичний червоний колір спрайти вважаються одним з найзагадковіших атмосферних феноменів.

