Над грозовими хмарами Тибету з’явилися рідкісні червоні спалахи — що вони означають (відео)

У небі над Тибетом помітили яскраво-червоні спалахи, відомі як спрайти. Це рідкісний атмосферний феномен, який триває лише частки секунди.

Віра Хмельницька
Над Тибетським плато очевидці зафіксували рідкісне атмосферне явище. У небі з’явилися яскраво-червоні спалахи, відомі як червоні спрайти. Незвичні «блискавки» виникли над грозовими хмарами та привернули увагу науковців і користувачів соцмереж.

Спрайти суттєво відрізняються від звичайних блискавок.

Якщо традиційні електричні розряди спрямовуються вниз із грозових хмар, то спрайти формуються високо у верхніх шарах атмосфери — на висоті десятків кілометрів над Землею.

Такі явища тривають лише частки секунди, але можуть охоплювати величезні ділянки неба. Через свою рідкісність і незвичний червоний колір спрайти вважаються одним з найзагадковіших атмосферних феноменів.

Нагадаємо, китайські геологи дослідили сейсмічну активність у південному Тибеті та встановили, що зменшення об’єму води у стародавніх озерах призвело до підняття земної кори та спровокувало рух геологічних розломів.

А у ядрі Землі знайшли те, що докорінно змінює її історію. Тож наша планета отримала більшу частину своєї води, основного джерела водню, ще під час свого формування.

