Над грозовыми облаками Тибета появились редкие красные вспышки — что они означают (видео)

В небе над Тибетом заметили ярко-красные вспышки, известные как спрайты. Это редкий атмосферный феномен, который длится доли секунды.

Над Тибетским плато очевидцы зафиксировали редкое атмосферное явление. В небе появились ярко-красные вспышки, известные как красные спрайты. Необычные «молнии» возникли над грозовыми облаками и привлекли внимание ученых и пользователей соцсетей.

Спрайты существенно отличаются от обычных молний.

Спрайты существенно отличаются от обычных молний.

Если традиционные электрические разряды устремляются вниз из грозовых облаков, то спрайты формируются высоко в верхних слоях атмосферы — на высоте десятков километров над Землей.

Такие явления длятся лишь доли секунды, но могут охватывать большие участки неба. Из-за своей редкости и необычного красного цвета спрайты считаются одним из самых загадочных атмосферных феноменов.

Напомним, китайские геологи исследовали сейсмическую активность в южном Тибете и установили, что уменьшение объема воды в древних озерах привело к поднятию земной коры и спровоцировало движение геологических разломов.

А в ядре Земли нашли то, что коренным образом меняет ее историю. Поэтому наша планета получила большую часть своей воды, основного источника водорода, еще во время своего формирования.

