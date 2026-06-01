Над грозовыми облаками Тибета появились редкие красные вспышки — что они означают (видео)
В небе над Тибетом заметили ярко-красные вспышки, известные как спрайты. Это редкий атмосферный феномен, который длится доли секунды.
Над Тибетским плато очевидцы зафиксировали редкое атмосферное явление. В небе появились ярко-красные вспышки, известные как красные спрайты. Необычные «молнии» возникли над грозовыми облаками и привлекли внимание ученых и пользователей соцсетей.
Спрайты существенно отличаются от обычных молний.
Если традиционные электрические разряды устремляются вниз из грозовых облаков, то спрайты формируются высоко в верхних слоях атмосферы — на высоте десятков километров над Землей.
Такие явления длятся лишь доли секунды, но могут охватывать большие участки неба. Из-за своей редкости и необычного красного цвета спрайты считаются одним из самых загадочных атмосферных феноменов.
