Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

Про це глава держави повідомив у зверненні до українців 1 червня.

«Масований удар може бути. Росіяни його підготували», — заявив Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що українські захисники неба працюють цілодобово та готові реагувати на загрози настільки, наскільки це дозволяють наявні ресурси та обсяги постачання озброєння.

«Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», — зазначив він.

Зеленський також закликав громадян не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог і обов’язково переходити в укриття.

«Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями», — підкреслив президент.

Реклама

На тлі останніх масованих атак Росії українська влада регулярно попереджає про ризики нових комбінованих ударів із використанням ракет та дронів.

Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Днями президент Румунії Нікушор Дан в інтерв’ю зробив доволі скандальну заяву. Він сказав, що росіянам треба бити акуратніше по Україні, щоби не завдавати шкоди румунській території чи населенню.

Новини партнерів