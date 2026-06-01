Масований удар по Україні може бути, росіяни підготувалися — Зеленський попередив про небезпеку
Українські сили протиповітряної оборони перебувають у повній готовності, однак громадянам варто уважно реагувати на сигнали небезпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.
Про це глава держави повідомив у зверненні до українців 1 червня.
«Масований удар може бути. Росіяни його підготували», — заявив Зеленський.
Президент наголосив, що українські захисники неба працюють цілодобово та готові реагувати на загрози настільки, наскільки це дозволяють наявні ресурси та обсяги постачання озброєння.
«Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», — зазначив він.
Зеленський також закликав громадян не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог і обов’язково переходити в укриття.
«Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями», — підкреслив президент.
На тлі останніх масованих атак Росії українська влада регулярно попереджає про ризики нових комбінованих ударів із використанням ракет та дронів.
Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.
Днями президент Румунії Нікушор Дан в інтерв’ю зробив доволі скандальну заяву. Він сказав, що росіянам треба бити акуратніше по Україні, щоби не завдавати шкоди румунській території чи населенню.