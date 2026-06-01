ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Україні може бути, росіяни підготувалися — Зеленський попередив про небезпеку

Українські сили протиповітряної оборони перебувають у повній готовності, однак громадянам варто уважно реагувати на сигнали небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Масований удар по Україні може бути, росіяни підготувалися — Зеленський попередив про небезпеку

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

Про це глава держави повідомив у зверненні до українців 1 червня.

«Масований удар може бути. Росіяни його підготували», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українські захисники неба працюють цілодобово та готові реагувати на загрози настільки, наскільки це дозволяють наявні ресурси та обсяги постачання озброєння.

«Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», — зазначив він.

Зеленський також закликав громадян не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог і обов’язково переходити в укриття.

«Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями», — підкреслив президент.

На тлі останніх масованих атак Росії українська влада регулярно попереджає про ризики нових комбінованих ударів із використанням ракет та дронів.

Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів.

Днями президент Румунії Нікушор Дан в інтерв’ю зробив доволі скандальну заяву. Він сказав, що росіянам треба бити акуратніше по Україні, щоби не завдавати шкоди румунській території чи населенню.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie