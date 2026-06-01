Таємниці "червоного блокнота": Буданов заінтригував заявою про список ворогів та Зеленського

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів про свій червоний блокнот із «особливим» списком та чи планує створити окремий список для тих, хто робить добрі справи.

Про це Буданов розповів під час виступу на форумі «Архітектура безпеки» у Києві, передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи веде він «облік людей», які зробили щось корисне для держави, Буданов з посмішкою згадав одного мультиплікаційного персонажа.

«Пам’ятаєте, як казав старий мультиплікаційний персонаж: „Гарними справами прославитися не можна“. На жаль, це так. Для хороших людей блокнот не завів, але це, власне кажучи, хороша думка. Мабуть, попрацюю над цим», — зазначив очільник ГУР.

Водночас Кирило Буданов відмовився розкривати деталі щодо свого знаменитого «списку ворогів».

«Стосовно тих, хто там є (у червоному блокноті — Ред.), нехай це залишиться таємницею. З часом я його покажу, але люди там є», — заінтригував він.

Журналісти також поцікавилися, чи знайдеться місце у майбутньому списку «хороших людей» для керівника держави Володимира Зеленського.

«Ну а як же інакше», — коротко відповів Буданов.

Проте питання про те, чи досі живі всі фігуранти, які є у «червоному блокноті», керівник ОП залишив без прямої відповіді.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна зможе самостійно зупинити будь-які провокації з боку Білорусі лише завдяки сильній армії та обороні, оскільки допомога іноземних сил чи білоруської опозиції не є вирішальною через їхній незначний вплив на ситуацію.

