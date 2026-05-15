Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, як російські спецслужби намагаються його вбити.

Про це йдеться у вступі The Times до інтерв’ю з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим

У виданні зауважують, що Буданов — професійний розвідник, якому приписують планування та участь у деяких найвидовищніших спеціальних операціях українських Збройних сил. Він підтримує тісні стосунки з ЦРУ.

Тому було «абсолютно нормально», що Кремль все ще намагався його вбити.

В будівлі Офісу президента запроваджено розширені заходи безпеки, проте він зустрів журналістів The Times зі зброєю в кобурі. Незважаючи на постійну загрозу його життю, Буданов вважає, що мирні переговои доведеуть війну до кінця.

«Я не зобов’язаний нікому довіряти, я маю досягти результату», — сказав він.

«Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся справами, в які не вірю… Я вірю в процес переговорів… [його] завершення та результат», — продовжив глава ОП.

Буданов сказав, що його попередня робота на посаді головного розвідника допомагає йому вести переговори щодо мирної угоди, оскільки він все ще має доступ до інформаторів та впливових фігур у Росії, надаючи розвідувальну інформацію про сильні та слабкі сторони, а також «червоні лінії» тих, хто сидів за столом переговорів.

«Ми мали з ними справу багато років, тому, повірте, я знаю, як з ними розмовляти», — підсумува Буданов.

