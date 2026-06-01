Резкая смена погоды в Украине: где ждать летнее тепло, а какие регионы накроют грозы 2 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 2 июня / © Pixabay

Погода в Украине перестраивается на теплый лад благодаря южным ветрам, которые принесут в большинство регионов сухую и солнечную погоду. По прогнозам метеорологов, столбики термометров уверенно пойдут вверх, и лишь отдельные области почувствуют влияние дождевого атмосферного фронта.

Погода в Украине

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, завтра, 2 июня, дневная температура воздуха в большинстве регионов страны будет держаться на уровне от +20 до +24 градусов тепла.

Несколько прохладнее погода охватит лишь несколько западных областей, в частности Черновицкую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую, где столбики термометров покажут во вторник всего +17…+20 градусов выше нуля.

В целом в Украине во вторник будет царить сухая погода, а зонтики понадобятся только жителям западного региона и Одесской области, где пройдут дожди.

В белости областей Украины 2 июня будет царить сухая погода / © Associated Press

«Ветер наконец меняет направления на южные! Будет небольшим, максимум умеренным», — отмечает синоптик.

В столице 2 июня ожидается сухой и по большей части солнечный день, а воздух в Киеве прогреется до комфортных +20…+22 градусов тепла.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что атмосфера перестраивается: холодный северный процесс меняется на теплый и в ближайшие дни мы получим ветры южных румбов

По словам метеоролога, 2 июня антициклон с Черного моря обеспечит в Украине комфортную погоду.

«Осадков не ждем. Ночью еще прохладно: 6-11°, днем усилится адвекция теплого воздуха, поэтому столбики термометров поднимутся 20-25°», — прогнозирует синоптик.

Однако Постригань предупреждает, что в среду, 3 июня, в Черкасскую область приблизится атмосферный фронт с юго-запада, поэтому следует ожидать кратковременные дожди с грозами, местами вероятен град и шквалы от 17 до 22 м/с.

В то же время в Украинском гидрометцентре сообщают, что 2 июня в поле повышенного давления будет преобладать сухая погода, лишь на западе и юго-западе Украины в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями.

«Переменная облачность, на западе и юго-западе страны умеренные, на Закарпатье и Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 2 июня будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Синоптики сообщают, что 2 июня погоду на Львовщине будут определять атмосферные фронты, движущиеся с юго-востока. На территории всей области и непосредственно во Львове ожидается облачная погода с кратковременными дождями, которые в дневные часы местами будут перерастать в грозы.

Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными ночью и утром, поскольку в это время прогнозируют густой туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Из-за грозы и тумана в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о тумане и грозах на Львовщине 2 июня / © Укргидрометцентр

Ветер в течение суток будет дуть с юго-востока, при этом ночью его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 9-14 метров в секунду. Температурные показатели в населенных пунктах области будут колебаться от +8…+13 градусов тепла ночью до +18…+23 градусов выше нуля днем.

В самом Львове ночная температура будет держаться в пределах +10…+12 градусов, а в разгар дня воздух прогреется до комфортных +19…+21 градуса тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 2 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов выше нуля, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов тепла.

В Одессе столбики термометров будут показывать ночью от +12 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +19 градусов выше нуля. Температура морской воды составит от +13 до +14 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харькове и Харьковской области 2 июня будет облачно, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3 — 8 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха будет колебаться от +7 градусов тепла ночью до +23 градусов тепла днем.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 2 июня погода будет переменчивой. Существенных осадков синоптики не предвидят.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днем от +20 до +25 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +8 до +10 градусов тепла

днем от +22 до +24 градусов выше нуля.

