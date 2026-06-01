Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет із Віталієм Борисюком: "Є момент, коли дратує"

Акторка дала неочікуваний коментар про фінанси в шлюбі.

Анастасія Гребешко
Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Акторка Ольга Сумська відверто розповіла про сімейний бюджет із чоловіком Віталієм Борисюком та зізналася, чи ділять вони гроші навпіл.

Народна артистка України поділилася подробицями фінансових правил у своїй родині. За словами зірки, вони з чоловіком не ведуть суворого обліку доходів і не влаштовують одне одному звітів про заробітки. Водночас повної спільної каси в подружжя також немає. Сумська говорить, що за роки шлюбу вони виробили власний підхід до сімейного бюджету.

«Скажу чесно, що я ніколи не приховувала своїх грошей. Вони завжди на видноті. Якщо ми щось заробили разом, десь можемо взяти, підійти, не спитати. Але до певної міри це завжди, знаєте, є такий момент, коли тебе трошечки щось дратує», — зізнається акторка в проєкті «Тур зірками».

Втім, навіть у гармонійних стосунках інколи виникають питання щодо витрат. Акторка не приховує, що може здивуватися, якщо дізнається про велику покупку вже після факту. Особливо коли йдеться про чималі суми.

«Та скажімо, ти більше заробила, а чоловік не сказав, куди він витратив. І така покупка, знаєте, доволі коштовна. І тому ти думаєш: „А як же ж він не попередив?“ Ніхто не звітує про свої заробітки. Ні я перед Віталіком, ні Віталік переді мною», — ділиться Ольга.

Зірка додала, що окремого місця, де зберігаються спільні гроші, у них немає. За її словами, сьогодні всі фінансові питання давно перейшли у цифровий формат.

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у шлюбі понад три десятиліття. Подружжя неодноразово ділилося секретами міцних стосунків і зізнавалося, що головним у родині вважає довіру.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відверто розповіла про конфлікти зі свекрухами.

