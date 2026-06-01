ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс показала, який вигляд мала 40 років тому

Артистка поділилась архівним фото з молодості.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

Голлівудська акторка та модель Брук Шилдс, яка прославилась завдяки фільму «Блакитна лагуна», відсвяткувала день народження.

31 травня знаменитості виповнився 61 рік. З нагоди особливої дати артистка поділилась своєю архівною світлиною з молодості. Знімок був зроблений 40 років тому під час святкування 21-річчя акторки. На фото Брук Шилдс позувала у бірюзовій сукні, зі стриманими прикрасам, легким макіяжем та розпущеним волоссям. Знаменитість саме розрізала чималий торт.

Брук Шилдс у молодості / © instagram.com/brookeshields

Брук Шилдс у молодості / © instagram.com/brookeshields

Відтоді минуло 40 років. Тепер Брук Шилдс не розрізає велетенський торт, а ласує скромним крем-брюле. Проте акторка переконана, що новий рік її життя буде неабияк солодким.

«40 років промайнули так само швидко, як той торт…і сьогоднішнє крем-брюле! Дякую всім за теплі привітання з днем народження! У мене є відчуття, що 61-й рік буде дуже солодким», — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Брук Шилдс святкувала річницю шлюбу. Акторка показувала, яким було її весілля 25 років тому.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie