Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс показала, який вигляд мала 40 років тому
Артистка поділилась архівним фото з молодості.
Голлівудська акторка та модель Брук Шилдс, яка прославилась завдяки фільму «Блакитна лагуна», відсвяткувала день народження.
31 травня знаменитості виповнився 61 рік. З нагоди особливої дати артистка поділилась своєю архівною світлиною з молодості. Знімок був зроблений 40 років тому під час святкування 21-річчя акторки. На фото Брук Шилдс позувала у бірюзовій сукні, зі стриманими прикрасам, легким макіяжем та розпущеним волоссям. Знаменитість саме розрізала чималий торт.
Відтоді минуло 40 років. Тепер Брук Шилдс не розрізає велетенський торт, а ласує скромним крем-брюле. Проте акторка переконана, що новий рік її життя буде неабияк солодким.
«40 років промайнули так само швидко, як той торт…і сьогоднішнє крем-брюле! Дякую всім за теплі привітання з днем народження! У мене є відчуття, що 61-й рік буде дуже солодким», — зазначила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Брук Шилдс святкувала річницю шлюбу. Акторка показувала, яким було її весілля 25 років тому.