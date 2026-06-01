Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс показала, який вигляд мала 40 років тому

Брук Шилдс / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка та модель Брук Шилдс, яка прославилась завдяки фільму «Блакитна лагуна», відсвяткувала день народження.

31 травня знаменитості виповнився 61 рік. З нагоди особливої дати артистка поділилась своєю архівною світлиною з молодості. Знімок був зроблений 40 років тому під час святкування 21-річчя акторки. На фото Брук Шилдс позувала у бірюзовій сукні, зі стриманими прикрасам, легким макіяжем та розпущеним волоссям. Знаменитість саме розрізала чималий торт.

Брук Шилдс у молодості / © instagram.com/brookeshields

Відтоді минуло 40 років. Тепер Брук Шилдс не розрізає велетенський торт, а ласує скромним крем-брюле. Проте акторка переконана, що новий рік її життя буде неабияк солодким.

Реклама

«40 років промайнули так само швидко, як той торт…і сьогоднішнє крем-брюле! Дякую всім за теплі привітання з днем народження! У мене є відчуття, що 61-й рік буде дуже солодким», — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Брук Шилдс святкувала річницю шлюбу. Акторка показувала, яким було її весілля 25 років тому.

Новини партнерів