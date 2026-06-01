Звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс показала, как выглядела 40 лет назад

Брук Шилдс / © Associated Press

Голливудская актриса и модель Брук Шилдс, которая прославилась благодаря фильму "Голубая лагуна", отпраздновала день рождения.

31 мая знаменитости исполнился 61 год. По случаю особенной даты артистка поделилась своей архивной фотографией из молодости. Снимок был сделан 40 лет назад во время празднования 21-летия актрисы. На фото Брук Шилдс позировала в бирюзовом платье, со сдержанными украшениям, легким макияжем и распущенными волосами. Знаменитость как раз разрезала большой торт.

С тех пор прошло 40 лет. Теперь Брук Шилдс не разрезает огромный торт, а лакомится скромным крем-брюле. Однако актриса убеждена, что новый год ее жизни будет очень сладким.

"40 лет пролетели так же быстро, как тот торт...и сегодняшнее крем-брюле! Спасибо всем за теплые поздравления с днем рождения! У меня есть ощущение, что 61-й год будет очень сладким", - отметила знаменитость.

Напомним, недавно Брук Шилдс праздновала годовщину брака. Актриса показывала, какой была ее свадьба 25 лет назад.

