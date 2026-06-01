Війна
92
1 хв

Одна з областей України під вогнем: РФ атакувала житлові райони (фото)

Російська авіація вдарила по Дружківці на Донеччині. Поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівки та виникла пожежа.

Віра Хмельницька
Дружківка і Білозерське під обстрілом РФ / © ДСНС

Російські війська завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередніми даними, поранення отримали п’ятеро людей. У результаті атаки пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових житлових будинків. В одній із будівель після влучання виникла пожежа.

На місці працюють екстрені служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу та надаючи допомогу постраждалим.

Атака на Білозерське

Російські війська обстріляли місто Білозерське Покровського району. Пошкоджено житлові будинки та гаражні приміщення.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих додаткових постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що ЗСУ деокупували частину територій у Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Сили оборони закріплюються на нових позиціях та проводять зачистки.

