Чоловік зі Львова вигадав, як стати пенсіонером і виїхати за кордон: він повернувся до України і отримав "сюрприз"

Чоловіка засудили за оформлення пенсії по інвалідності

Галицький районний суд міста Львова оголосив обвинувальний вирок місцевому мешканцю, який за допомогою підробленої «Довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією» незаконно оформив собі соціальні виплати та виїхав за межі України в період дії воєнного стану. Чоловік отримував гроші з державного бюджету, хоча взагалі не проходив жодних медичних обстежень.

Як чоловік оформив пенсію та виїхав за кордон

Як встановив суд під час розгляду матеріалів справи, кримінальна історія розпочалася у 2022 році. Обвинувачений уродженець села Монастирець Львівської області, який офіційно ніде не працював, умисно вирішив незаконно оформити собі державні виплати та отримати легальну підставу для перетину державного кордону. Для цього він надав свої повні персональні дані невстановленій слідством особі для виготовлення фальшивих медичних документів.

Невдовзі чоловік отримав на руки завідомо підроблену «Довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією» серії 12 ААВ №619480 від 04.08.2022 року. У документі зазначалося, що йому нібито офіційно присвоєно ІІІ групу інвалідності через загальне захворювання. Довідка була виписана від імені Сихівської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи». При цьому підсудний достеменно знав, що жодного обстеження у цій установі він ніколи не проходив.

Вже 11 серпня 2022 року чоловік прийшов до Управління соціального захисту населення Городоцької РДА та особисто подав заяву №531 про призначення йому щомісячної пенсії по інвалідності, додавши куповану довідку МСЕК.

Згодом, 7 вересня 2022 року, житель Львівщини використав цей фальшивий бланк на міжнародному пункті пропуску «Шегині». Він пред’явив його інспектору прикордонної служби як законну підставу для виїзду з України під час мобілізації. У результаті обману чоловік безперешкодно залишив країну та перебував за кордоном майже сім місяців — до 1 квітня 2023 року.

Чоловік обманював Пенсійний фонд

На підставі сфальсифікованих документів, які Управління соцзахисту передало до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, чоловіку офіційно призначили державну пенсію.

Гроші регулярно та справно надходили на його особистий розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк». Слідство зафіксувало, що в період із 3 серпня 2022 року по 30 вересня 2025 року підсудний шляхом цинічного обману заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 19 644 гривні 52 копійки, спричинивши Пенсійному фонду пряму майнову шкоду.

У судовому засіданні підсудний повністю та беззаперечно визнав свою провину в увсіх інкримінованих злочинах. Він підтвердив фактичні обставини та розповів, що наважився на цей необдуманий крок, бо дуже хотів поїхати за кордон до своєї матері. Коли з’явилася нелегальна можливість швидко «купити інвалідність», він нею скористався, а заодно вирішив не відмовлятися і від щомісячних пенсійних бонусів від держави. Чоловік засудив свою поведінку, попросив вибачення у суду та надав документи про те, що повністю повернув Пенсійному фонду всі незаконно отримані гроші.

Представник потерпілого — ГУ Пенсійного фонду у Львівській області надіслав до суду заяву з проханням розглядати справу без його участі, підтвердивши, що матеріальні збитки підсудний відшкодував їм до копійки і жодних претензій фінансового характеру до нього немає.

Як покарали жителя Львівщини

Суд кваліфікував дії чоловіка одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 (пособництво у підробленні офіційного документа), за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) та за ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Призначаючи вид покарання, колегія суддів врахувала, що чоловік раніше не був судимим, виключно позитивно характеризується за місцем проживання і виховує двох неповнолітні дітей. Один із малюків — 2023 року народження — є інвалідом дитинства та потребує постійного догляду через незадовільний стан здоров’я. Пом’якшуючими обставинами визнали щире каяття, активне сприяння розкриттю та повернення грошей бюджету.

Проте під час ухвалення вироку суд застосував норми статті 49 та статті 74 КК України щодо строків давності. Всі інкриміновані статті за підробку документів та використання довідки МСЕК є кримінальними проступками, максимальне покарання за які обмежується обмеженням волі, а строк давності притягнення до відповідальності за них становить рівно 3 роки.

Галицький районний суд міста Львова ухвалив:

Чоловіка визнати винним у вчиненні кримінальних проступків. За пособництво у підробці документів (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК) призначити штраф 5100 гривень та звільнити від покарання через закінчення строків давності. За використання підробленої довідки МСЕК (ч. 4 ст. 358 КК) призначити штраф 850 гривень та звільнити від покарання через закінчення строків давності. За шахрайство з державними коштами (ч. 1 ст. 190 КК) призначити реальне покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів, що становить 32 000 гривень. Запобіжний захід засудженому до набрання вироком законної сили не обирати. Речовий доказ у справі — оригінал вилученої пенсійної справи ОСОБА_3 — офіційно повернути Головному управлінню Пенсійного фонду України у Львівській області.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

