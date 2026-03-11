У Львові на 34 000 гривень оштрафували чоловіка за спробу стати пенсіонером

У Львові засудили чоловіка за спробу стати пенсіонером

У Львові Галицький районний суд виніс вирок місцевому жителю, який шляхом обману оформив собі пенсію по інвалідності III групи. Чоловік визнав, що купив підроблену довідку МСЕК через знайомого, аби отримувати бюджетні виплати.

Про це йдеться у вироку суду.

Пенсія в Україні: як працювала шахрайська схема

Згідно з матеріалами справи, у липні 2022 року львів’янин вирішив незаконно збагатитися за рахунок держави. Спочатку він намагався оформити інвалідність легально, звернувшись до сімейного лікаря, проте отримав відмову через відсутність медичних підстав.

Тоді чоловік вирішив піти злочинним шляхом. У судовому засіданні він зізнався:

«Зустрівся зі своїм знайомим та передав через нього гроші у сумі 1000 доларів, медичну документацію та документи людині, яка оформила йому інвалідність без жодних обстежень».

Чоловік рік отримував пенсію

Отримавши завідомо підроблену «Довідку до акта огляду МСЕК» серії 12 ААВ №619160, чоловік подав заяву до Пенсійного фонду. Протягом року — з червня 2022-го по червень 2023-го — держава справно виплачувала «інваліду» гроші. Загалом шахрай встиг отримати 25 430,67 гривень.

Коли правоохоронці викрили схему, дії львів’янина кваліфікували за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Вирок суду

У суді обвинувачений повністю визнав провину та заявив, що «щиро розкаюється». До моменту проголошення вироку він встиг повністю повернути Пенсійному фонду всі незаконно отримані кошти.

Враховуючи відсутність попередніх судимостей та активне сприяння слідству, суддя Галицького районного суду призначив йому покарання:

Штраф у розмірі 34 000 гривень.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

