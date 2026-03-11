Не тільки пенсія: які додаткові виплати та можуть отримати літні люди в Україні

Пенсіонери.

Українці старші 65 років, які не мають достатнього стажу для пенсії, можуть оформити тимчасову державну соцдопомогу. Її розмір визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, що встановлено для осіб, які втратили працездатність.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Також на соціальну допомогу мають право особи:

ті, хто має встановлену інвалідність;

громадяни, що не користуються жодними пенсійними чи соціальними виплатами;

особи, які належить до малозабезпечених верств населення.

Право на отримання цієї допомоги мають не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які переїхали для постійного проживання, біженці, особи, які потребують додаткового захисту, а також громадяни Польщі, що перебувають на території країни.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

100% — 2361 грн (для людей з інвалідністю I групи);

80% — 1888 грн (для людей з інвалідністю II групи);

60% — 1416 грн (для людей з інвалідністю III групи);

50% — 1180 грн (для священнослужителів);

30% — 708 грн (для тих, кому виповнилося 65 років).

Аби оформити цю допомогу, потрібно подати заяву до управління соцзахисту населення або ЦНАПу. Для оформлення допомоги слід підготувати низку документів:

заява,

паспорт,

трудова книжка,

картка платника податків,

декларація про доходи,

майновий стан із вказівкою інформації про склад сім’ї.

Як повідомлялося, пенсії припинили виплачувати частині українців. Йдеться про тих осіб, які не виконали обов’язкові вимоги до 31 грудня 2025-го. Зауважимо, що такі громадяни обов’язково повинні пройти фізичну ідентифікацію. Після низки процедур виплати поновлять у повному обсязі.

