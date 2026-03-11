Не лайка, а частина побуту: що насправді означає слово "блят" в українській мові

Українська мова / © УНІАН

Українська мова продовжує дивувати навіть тих, хто добре знається на її нюансах. Одне зі слів, яке багато людей сприймають як лайливе, насправді має зовсім інше значення і пов’язане з традиційним побутом.

Про це у своєму відео в Instagram розповів музикант і популяризатор української мови, фронтмен гурту «Бульвар ЛУ» Рамі Аль Шаєр.

За словами музиканта, слово «блят» — це назва металевої плитки, яку встановлювали на печі та використовували для приготування їжі. Фактично йдеться про старовинний аналог сучасної конфорки.

У ролику він наголосив: «Розчарую вас, це не лайка. Якщо пояснити простими словами, то блят — це конфорка».

Чи використовується це слово сьогодні

Рамі Аль Шаєр зазначив, що слово не варто вважати повністю застарілим. За його словами, такі металеві плитки й досі виготовляють для традиційних печей.

Інформацію підтверджують і лінгвістичні джерела. У словниках зазначено, що «блят» — це плита або велика металева поверхня печі чи столу, яка використовувалася для приготування їжі.

Таким чином, слово, яке дехто може сприймати як лайку, насправді є частиною української побутової культури та історичної лексики.

Нагадаємо, в різних регіонах України побутують власні діалектизми, які можуть бути незрозумілими для мешканців інших областей. Одним із таких слів є «калабанчик» — так у деяких регіонах називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання.

Окрім цього, українці використовують й інші локальні назви: зокрема, на Донеччині поширені слова «тормозок» (їжа на роботу, особливо до шахти) та «мармід» (посуд для обіду).