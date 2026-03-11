- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 2 хв
Не лайка, а частина побуту: що насправді означає слово "блят" в українській мові
Черговий мовний факт здивував користувачів соцмереж.
Українська мова продовжує дивувати навіть тих, хто добре знається на її нюансах. Одне зі слів, яке багато людей сприймають як лайливе, насправді має зовсім інше значення і пов’язане з традиційним побутом.
Про це у своєму відео в Instagram розповів музикант і популяризатор української мови, фронтмен гурту «Бульвар ЛУ» Рамі Аль Шаєр.
За словами музиканта, слово «блят» — це назва металевої плитки, яку встановлювали на печі та використовували для приготування їжі. Фактично йдеться про старовинний аналог сучасної конфорки.
У ролику він наголосив: «Розчарую вас, це не лайка. Якщо пояснити простими словами, то блят — це конфорка».
Чи використовується це слово сьогодні
Рамі Аль Шаєр зазначив, що слово не варто вважати повністю застарілим. За його словами, такі металеві плитки й досі виготовляють для традиційних печей.
Інформацію підтверджують і лінгвістичні джерела. У словниках зазначено, що «блят» — це плита або велика металева поверхня печі чи столу, яка використовувалася для приготування їжі.
Таким чином, слово, яке дехто може сприймати як лайку, насправді є частиною української побутової культури та історичної лексики.
Нагадаємо, в різних регіонах України побутують власні діалектизми, які можуть бути незрозумілими для мешканців інших областей. Одним із таких слів є «калабанчик» — так у деяких регіонах називають невеликий контейнер або судочок для їжі, який беруть із собою на роботу чи навчання.
Окрім цього, українці використовують й інші локальні назви: зокрема, на Донеччині поширені слова «тормозок» (їжа на роботу, особливо до шахти) та «мармід» (посуд для обіду).