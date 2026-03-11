Не брань, а часть обихода: что на самом деле означает слово "блят" в украинском языке

Украинский язык / © УНИАН

Украинский язык продолжает удивлять даже тех, кто хорошо разбирается в его нюансах. Одно из слов, которое многие воспринимают как ругательное, на самом деле имеет совсем другое значение и связано с традиционным бытом.

Об этом в своем видео в Instagram рассказал музыкант и популяризатор украинского языка, фронтмен группы «Бульвар ЛУ» Рами Аль Шаер.

По словам музыканта, слово «блят» — это название металлической плитки, которую устанавливали на печи и использовали для приготовления пищи. Фактически речь идет о старинном аналоге современной конфорки.

В ролике он подчеркнул: «Разочарую вас, это не брань. Если объяснить простыми словами, то блят — это конфорка».

Используется ли это слово сегодня

Рами Аль Шаер отметил, что слово не следует считать полностью устаревшим. По его словам, такие металлические плитки до сих пор изготавливают для традиционных печей.

Информацию подтверждают и лингвистические источники. В словарях указано, что “блят” — это плита или большая металлическая поверхность печи или стола, которая использовалась для приготовления пищи.

Таким образом, слово, которое некоторые могут воспринимать как ругательство, на самом деле является частью украинской бытовой культуры и исторической лексики.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является " калабанчик " — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (сосуд для обеда).