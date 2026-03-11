Зеленский рассказал, зачем приехала венгерская делегация в Украину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, прибывшими в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

Об этом Зеленский заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клеккер.

Перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер Владимир Зеленский ответил на вопросы корреспондента «Укринформа» относительно цели приезда венгерских чиновников. Он отметил, что нет данных об их деятельности в Украине.

Реклама

«А что делает делегация? Мне неизвестно. В Министерстве иностранных дел мне сказали, что приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку», — сообщил Зеленский.

Визит венгерской делегации в Украину — что известно

Ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с Габором Чапеком приехала в Киев. Вероятно, они хотят договориться о нефтепроводе «Дружба», потому что считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики. О визите Чапек сообщил в видеообращении, записанном на пункте пропуска «Загонь» на венгерско-украинской границе.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы за безвизом. Никаких официальных встреч с ними не планируют, так что обсуждение ситуации вокруг «Дружбы» может быть только неформальным.