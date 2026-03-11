Как превратить остатки кофе в суперудобрение: эти четыре растения будут бешено цвести

Растения, любящие кофейную гущу / © unsplash.com

Кофейная гуща содержит азот, калий и органические вещества, которые обогащают почву, стимулируют рост корней и улучшают его структуру. Но учитывайте: не все растения любят кофе. Растения, предпочитающие щелочную почву (кактусы, суккуленты), могут пострадать из-за изменения кислотности.

Четыре растения, особенно любящие кофейную гущу

Рододендроны — любят кислую почву, и тонкий слой сухой гущи помогает поддерживать оптимальный уровень pH.

Гортензии — кислотность почвы влияет на яркость соцветий, особенно у синих сортов.

Розы — азот из кофе укрепляет листья и стимулирует пышное, здоровое цветение.

Голубика — для хорошего роста ей нужна кислая среда, которую мягко создает кофейный осадок.

Как правильно использовать кофейную гущу

Гуща должна быть полностью сухой во избежание появления плесени.

Достаточно 1–2 столовых ложки на горшок или тонким слоем в саду.

Осторожно перемешайте с верхним слоем грунта, чтобы не образовалась пробка.

Питайте не чаще одного раза в месяц.

Лайфхак: можно приготовить жидкое удобрение — замочите столовую ложку гуще в литре воды на 24 часа, процедите и полейте растения.

Помимо питания кофейная гуща отпугивает улиток и других вредителей, а в компосте ускоряет переработку органики. Простой способ превратить кухонные отходы в пользу сада — без химии и лишних затрат!