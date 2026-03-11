ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Как превратить остатки кофе в суперудобрение: эти четыре растения будут бешено цвести

Ежедневно в мире выпивают около двух миллиардов чашек кофе, и большинство кофейной гущи попадает прямо в мусорку. Зря! Ведь кофейный осадок — это натуральное, ценное удобрение, способное значительно улучшить состояние комнатных и садовых растений.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Растения, любящие кофейную гущу

Растения, любящие кофейную гущу / © unsplash.com

Кофейная гуща содержит азот, калий и органические вещества, которые обогащают почву, стимулируют рост корней и улучшают его структуру. Но учитывайте: не все растения любят кофе. Растения, предпочитающие щелочную почву (кактусы, суккуленты), могут пострадать из-за изменения кислотности.

Четыре растения, особенно любящие кофейную гущу

  • Рододендроны — любят кислую почву, и тонкий слой сухой гущи помогает поддерживать оптимальный уровень pH.

  • Гортензии — кислотность почвы влияет на яркость соцветий, особенно у синих сортов.

  • Розы — азот из кофе укрепляет листья и стимулирует пышное, здоровое цветение.

  • Голубика — для хорошего роста ей нужна кислая среда, которую мягко создает кофейный осадок.

Как правильно использовать кофейную гущу

  • Гуща должна быть полностью сухой во избежание появления плесени.

  • Достаточно 1–2 столовых ложки на горшок или тонким слоем в саду.

  • Осторожно перемешайте с верхним слоем грунта, чтобы не образовалась пробка.

  • Питайте не чаще одного раза в месяц.

Лайфхак: можно приготовить жидкое удобрение — замочите столовую ложку гуще в литре воды на 24 часа, процедите и полейте растения.

Помимо питания кофейная гуща отпугивает улиток и других вредителей, а в компосте ускоряет переработку органики. Простой способ превратить кухонные отходы в пользу сада — без химии и лишних затрат!

