Як перетворити залишки кави на супердобриво: ці чотири рослини скажено квітнутимуть

Рослини, що люблять кавову гущу / © unsplash.com

Кавова гуща містить азот, калій та органічні речовини, що збагачують ґрунт, стимулюють ріст коренів і покращують його структуру. Але враховуйте: не всі рослини люблять каву. Рослини, що віддають перевагу лужному ґрунту (кактуси, сукуленти), можуть постраждати через зміну кислотності.

Чотири рослини, які особливо полюбляють кавову гущу

Рододендрони — люблять кислий ґрунт, і тонкий шар сухої гущі допомагає підтримувати оптимальний рівень pH.

Гортензії — кислотність ґрунту впливає на яскравість суцвіть, особливо у синіх сортів.

Троянди — азот із кави зміцнює листя та стимулює пишне, здорове цвітіння.

Лохина — для гарного росту їй потрібна кисла середа, яку м’яко створює кавовий осад.

Як правильно використовувати кавову гущу

Гуща має бути повністю сухою, щоб уникнути появи плісняви.

Достатньо 1–2 столових ложки на горщик або тонким шаром у саду.

Обережно перемішайте з верхнім шаром ґрунту, щоб не утворилася корка.

Підживлюйте не частіше одного разу на місяць.

Лайфгак: можна приготувати рідке добриво — замочіть столову ложку гущі в літрі води на 24 години, процідіть і полийте рослини.

Крім живлення, кавова гуща відлякує слимаків та інших шкідників, а в компості прискорює переробку органіки. Простий спосіб перетворити кухонні відходи на користь для саду — без хімії та зайвих витрат!