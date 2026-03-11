Рунічний гороскоп на 12 березня 2026 року: Близнятам — важлива новина, Козорогам — фінансовий розрахунок

Руни / © ТСН

Середина тижня часто приносить більше ясності у справах. Руничні символи цього дня говорять про необхідність уважно ставитися до інформації та не поспішати з висновками. Це гарний момент для фінансових рішень, робочих кроків і важливих розмов. Найбільшу користь принесе практичний підхід.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 12 березня 2026 року

Овен — руна Уруз

Енергії вистачить для активних дій і завершення важливої справи.

Телець — руна Феху

Фінансове рішення або вигідна можливість можуть з’явитися несподівано.

Близнята — руна Ансуз

Важлива новина або розмова змінять ваші плани.

Рак — руна Беркана

Краще не перевантажувати себе й діяти в помірному темпі.

Лев — руна Соулу

Ініціатива принесе підтримку і позитивний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути неточностей.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Варто діяти обережно і не поспішати з довірою.

Стрілець — руна Райдо

Зміна планів або новий напрям можуть бути перспективними.

Козоріг — руна Наутиз

Фінансові питання потребуватимуть дисципліни і точного розрахунку.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд на ситуацію допоможе знайти рішення.

Риби — руна Лагуз

Краще діяти спокійно і не поспішати з висновками.

Руни цього дня радять уважно ставитися до деталей і не відкладати важливі рішення. Саме продумані кроки принесуть результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.