95-річна мама Майкла Джексона у кріслі колісному вперше за тривалий час з’явилася на публіці

Мати легендарного поп-артиста Майкла Джексона — Кетрін Джексон — вперше за тривалий час з’явилася на публіці напередодні свого 96-річчя.

Разом із донькою, співачкою Ла Тоєю Джексон, вона відвідала церковну службу. Зворушливими кадрами з мамою артистка поділилася у своєму Instagram. У ролику видно, що Кетрін хоч і прикута до крісла колісного, але має стильний вигляд і, попри поважний вік, випромінює спокій.

«Цій прекрасній леді 4 травня виповниться 96 років. Добра душа, що випромінює любов. Натхнення для всіх нас! Ми любимо тебе, мамо!» — не стримала емоцій Ла Тоя у дописі.

Попри те, що останніми роками Кетрін Джексон майже не з’являється на публіці, вона значно вплинула на становлення родини. Ще за життя її син Майкл розповідав, що мама завжди оточувала своїх дітей величезною любов’ю. А вже після смерті короля попмузики 2009 року Кетрін узяла на себе опіку над його дітьми — Прінс, Періс та Бігі Джексонами.

Нагадаємо, на початку березня цього року проти Майкла Джексона знову пролунали нові звинувачення у педофілії — позов подали проти родини артиста.