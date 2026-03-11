Forbes назвав найбагатшу зірку світу 2026 року: його статки перевищили сім мільярдів доларів

Стівен Спілберг / © Associated Press

Вперше від початку 2026 року було оголошене ім’я найбагатшої зірки за версією журналу Forbes.

Так, рейтинг найбагатших знаменитостей світу 2026 року очолив легендарний режисер Стівен Спілберг. Його статки станом на цей рік оцінюють у приблизно 7,1 мільярда доларів. За спиною у кіномитця чимало престижних нагород — лаурет премій «Оскар», «Золотий глобус» та інших.

За підрахунками Forbes, Спілберг є одним із найуспішніших комерційних режисерів в історії кіно. Значну частину доходів він отримує завдяки культовим фільмам. Зокрема, мова йде про «Щелепи», «Індіана Джонс» та «Парк Юрського періоду».

Стівен Спілберг / © AFP

Крім того, режисер є співзасновником студії DreamWorks та отримує відсотки від продажів у тематичних парках Universal Parks & Resorts, де використовуються атракціони за мотивами його фільмів.

До слова, крім Стівена Спілберга, до трійки найбагатших зірок світу за версією журналу Forbes також увійшли творець «Зоряних війн» Джордж Лукас, який продав свою кінокомпанію й передав її у власність Disney, баскетболіст Майкл Джордан і промоутер професійного реслінгу Вінс Макмен. Хоч і на позиціях нижче, але також можуть похизуватися своїми статками артисти Jay-Z, Опра Вінфрі, Тейлор Свіфт і Кім Кардаш’ян.

