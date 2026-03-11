Невпізнанного Міккі Рурка зі скандалом вигнали з орендованого будинку в Лос-Анджелесі

Міккі Рурк / © Associated Press

Реклама

Американського актора Міккі Рурка офіційно виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після судового рішення.

Причиною стала заборгованість за житло. Як повідомляє People, Вищий суд округу Лос-Анджелеса ухвалив рішення на користь орендодавця Еріка Голді. Постанову винесли заочно, оскільки 73-річний актор не відповів на позов у встановлений законом термін, пише People.

Згідно з судовими документами, зірка Голлівуду заборгував близько 59 100 доларів за оренду будинку. Суд дозволив власнику негайно повернути контроль над нерухомістю та анулював договір оренди, що позбавило актора права надалі проживати в цьому помешканні. Рішення суду стосувалося лише повернення володіння будинком і не передбачало фінансової компенсації.

Реклама

Міккі Рурк / © Getty Images

До слова, ще у грудні Рурку надіслали офіційне повідомлення з вимогою сплатити борг або залишити житло протягом трьох днів. У січні папараці зафіксували актора, коли він виносив речі з будинку. Тоді кардинально схудлого артиста з повністю поголеною головою було просто не впізнати на відео.

Скандал набув розголосу після того, як на платформі колективного збору коштів GoFundMe з’явився збір коштів на підтримку актора й запобігання його виселенню. І як виявилося згодом, кампанію запустили без його відома. Попри те, вона зібрала понад 100 тисяч доларів.

Сам Міккі Рурк публічно відмовився від пожертв. В Instagram він заявив, що не просив про допомогу і закликав людей повернути свої гроші. Крім того, намагався себе виправдати, що, мовляв, орендований дім перебував у критичному стані. Після виселення актор деякий час проживав в одному з готелів.