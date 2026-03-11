Росіяни запускають по Україні небезпечні дрони: військові ЗСУ розповіли про загрозу

Як військові знищують російські дрони / © ТСН

Реклама

Навколо Оріхова на Запоріжжі війна набуває нової інтенсивності. Окупанти масовано засипають район КАБами та артилерією, але справжнім викликом стали «Молнії» — дешеві російські ударні літаки, які здатні долітати аж до Запоріжжя. Проте в українській 118-ій окремій механізованій бригаді знайшли «протиотруту». Лише за неповні два тижні спеціальний підрозділ перехоплювачів «приземлив» понад сотню таких цілей.

Як працює цей повітряний патруль — у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Термінова допомога воїнам

Аби полювання було ще ефективнішим, 118-ій бригаді терміново потрібна станція радіоелектронної розвідки, яка дозволить виявляти цілі на підльоті, а також кошти на ремонт автівок, що постійно працюють у прифронтовій зоні.

Реклама

У сюжеті ТСН розміщено QR-код для збору. Не залишайтеся осторонь — кожна збита «Молнія» — це збережене життя нашого військового або цивільного.

Збір на РЕБ / © ТСН

Війна в Україні: як знищують ворожі дрони

Робота екіпажу перехоплювачів нагадує комп’ютерну гру, де ставкою є життя побратимів у тилу та на позиціях. На моніторах — картинка з ворожого дрона, яку вдалося перехопити.

«Білий», штурман екіпажу перехоплювачів: «Є перехоплення, трішки. Відбиваємо орієнтири, плюс-мінус з якої зони можна летіти і вирушаємо на зустріч. А далі вже візуально — зводимо нашого борта з FPV. Ти маєш знайти, де він летить на карті, вилетіти йому на зустріч і звести його зображення зі своїм».

На питання, чи можна це назвати справжнім полюванням, боєць усміхається: «В якомусь сенсі — так». Оператор з позивним «Покер» додає максимально лаконічно: «Вилітаєш, шукаєш, знищуєш».

Реклама

Чому «Молнії» такі небезпечні?

Це дешеві літачки з картону та алюмінію, але вони здатні нести важку смерть на великі відстані.

«Сторож», сапер екіпажу: «Вони його просто склепали там: алюмінієві палки, картон. Але вона тягне — вантажопідйомність! ТМ-ку (протитанкову міну) возять в основному. ТМ-ку, та ще й різне — дивлячись, що причеплять».

Командир підрозділу «Борода» попереджає: ці дрони — загроза не лише для передової.

«До Запоріжжя може долетіти! Три дні тому по блокпосту біля Запоріжжя прилетіла і знищила машину — були „двохсоті“ й „трьохсоті“. Мабуть, місяців п’ять, як їх стало дофіга. Вони масштабуються. Точно у ворога зараз невід’ємний компонент усі ці „Молнії“».

Реклама

Статистика порятунку: 100 збитих за півмісяця

За неповну зміну один екіпаж може знищити десяток «Молній». Під час зйомок бійці «приземлили» одинадцяту за день ціль, яка стала ювілейною — сотою — за два тижні роботи підрозділу.

«Борода», командир підрозділу: «Вороги будуть намагатися нас вражати чим далі, тим більше на дистанції. Відповідно, кількість їхніх дронів буде збільшуватися. Для нас буде більше роботи. Є необхідність збільшення штату екіпажів, кількості позицій і вдосконалення роботи».

Ці хлопці — «Покер», «Білий» та «Сторож» — пройшли пекло Соледара та Куп’янська як звичайна піхота. Тепер вони — еліта повітряного перехоплення, яка вдосконалюється просто на очах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 11:00 11 березня. Провал податку на OLX. КИЇВ ПЛИВЕ: затоплені Осокорки.