Росіяни запускають по Україні небезпечні дрони: військові ЗСУ розповіли про загрозу
На Запорізькому напрямку розгортається справжня «війна дронів» нового рівня. Російські окупанти масовано запускають ударні літаки «Молнія», які здатні нести протитанкові міни та долітати аж до житлових кварталів Запоріжжя. Проте воїни 118-ї окремої механізованої бригади створили унікальний підрозділ «небесних мисливців»
Навколо Оріхова на Запоріжжі війна набуває нової інтенсивності. Окупанти масовано засипають район КАБами та артилерією, але справжнім викликом стали «Молнії» — дешеві російські ударні літаки, які здатні долітати аж до Запоріжжя. Проте в українській 118-ій окремій механізованій бригаді знайшли «протиотруту». Лише за неповні два тижні спеціальний підрозділ перехоплювачів «приземлив» понад сотню таких цілей.
Як працює цей повітряний патруль — у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Термінова допомога воїнам
Аби полювання було ще ефективнішим, 118-ій бригаді терміново потрібна станція радіоелектронної розвідки, яка дозволить виявляти цілі на підльоті, а також кошти на ремонт автівок, що постійно працюють у прифронтовій зоні.
У сюжеті ТСН розміщено QR-код для збору. Не залишайтеся осторонь — кожна збита «Молнія» — це збережене життя нашого військового або цивільного.
Війна в Україні: як знищують ворожі дрони
Робота екіпажу перехоплювачів нагадує комп’ютерну гру, де ставкою є життя побратимів у тилу та на позиціях. На моніторах — картинка з ворожого дрона, яку вдалося перехопити.
«Білий», штурман екіпажу перехоплювачів: «Є перехоплення, трішки. Відбиваємо орієнтири, плюс-мінус з якої зони можна летіти і вирушаємо на зустріч. А далі вже візуально — зводимо нашого борта з FPV. Ти маєш знайти, де він летить на карті, вилетіти йому на зустріч і звести його зображення зі своїм».
На питання, чи можна це назвати справжнім полюванням, боєць усміхається: «В якомусь сенсі — так». Оператор з позивним «Покер» додає максимально лаконічно: «Вилітаєш, шукаєш, знищуєш».
Чому «Молнії» такі небезпечні?
Це дешеві літачки з картону та алюмінію, але вони здатні нести важку смерть на великі відстані.
«Сторож», сапер екіпажу: «Вони його просто склепали там: алюмінієві палки, картон. Але вона тягне — вантажопідйомність! ТМ-ку (протитанкову міну) возять в основному. ТМ-ку, та ще й різне — дивлячись, що причеплять».
Командир підрозділу «Борода» попереджає: ці дрони — загроза не лише для передової.
«До Запоріжжя може долетіти! Три дні тому по блокпосту біля Запоріжжя прилетіла і знищила машину — були „двохсоті“ й „трьохсоті“. Мабуть, місяців п’ять, як їх стало дофіга. Вони масштабуються. Точно у ворога зараз невід’ємний компонент усі ці „Молнії“».
Статистика порятунку: 100 збитих за півмісяця
За неповну зміну один екіпаж може знищити десяток «Молній». Під час зйомок бійці «приземлили» одинадцяту за день ціль, яка стала ювілейною — сотою — за два тижні роботи підрозділу.
«Борода», командир підрозділу: «Вороги будуть намагатися нас вражати чим далі, тим більше на дистанції. Відповідно, кількість їхніх дронів буде збільшуватися. Для нас буде більше роботи. Є необхідність збільшення штату екіпажів, кількості позицій і вдосконалення роботи».
Ці хлопці — «Покер», «Білий» та «Сторож» — пройшли пекло Соледара та Куп’янська як звичайна піхота. Тепер вони — еліта повітряного перехоплення, яка вдосконалюється просто на очах.
