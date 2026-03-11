Россияне запускают по Украине опасные дроны: военные ВСУ рассказали об угрозе

Как военные уничтожают российские дроны / © ТСН

Вокруг Орехова в Запорожье война приобретает новую интенсивность. Оккупанты массированно засыпают район КАБами и артиллерией, но настоящим вызовом стали «Молнии» — дешевые российские ударные самолеты, которые способны долетать до Запорожья. Однако в украинской 118-й отдельной механизированной бригаде нашли «противоядие». Только за неполные две недели специальное подразделение перехватчиков «приземлило» более сотни таких целей.

Как работает этот воздушный патруль — в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Срочная помощь воинам

Чтобы охота была еще эффективнее, 118-й бригаде срочно нужна станция радиоэлектронной разведки, которая позволит выявлять цели на подлете, а также средства на ремонт автомобилей, постоянно работающих в прифронтовой зоне.

В сюжете ТСН размещен QR-код для сбора. Не оставайтесь в стороне — каждая сбитая «Молния» — это сохраненная жизнь нашего военного или гражданского.

Сбор на РЭБ / © ТСН

Война в Украине: как уничтожают вражеские дроны

Работа экипажа перехватчиков напоминает компьютерную игру, где ставкой является жизнь побратимов в тылу и на позициях. На мониторах — картинка с вражеского дрона, которую удалось перехватить.

«Белый», штурман экипажа перехватчиков: «Есть перехват, немного. Отбиваем ориентиры, плюс-минус из какой зоны можно лететь и отправляемся на встречу. А дальше уже визуально — сводим наш борт с FPV. Ты должен найти, где он летит на карте, вылететь ему на встречу и свести его изображение со своим».

На вопрос, можно ли это назвать настоящей охотой, боец улыбается: «В каком-то смысле — да». Оператор с позывным «Покер» добавляет максимально лаконично: «Вылетаешь, ищешь, уничтожаешь».

Почему «Молнии» так опасны?

Это дешевые самолетики из картона и алюминия, но они способны нести тяжелую смерть на большие расстояния.

«Сторож», сапер экипажа: «Они его просто склепали там: алюминиевые палки, картон. Но она тянет — грузоподъемность! ТМ-ку (противотанковую мину) возят в основном. ТМ-ку, да еще и разное — смотря, что прицепят».

Командир подразделения «Борода» предупреждает: эти дроны — угроза не только для передовой.

«До Запорожья может долететь! Три дня назад по блокпосту возле Запорожья прилетела и уничтожила машину — были „двухсотые“ и „трехсотые“. Видимо, месяцев пять, как их стало дофига. Они масштабируются. Точно у врага сейчас неотъемлемый компонент все эти „Молнии“».

Статистика спасения: 100 сбитых за полмесяца

За неполную смену один экипаж может уничтожить десяток «Молний». Во время съемок бойцы «приземлили» одиннадцатую за день цель, которая стала юбилейной — сотой — за две недели работы подразделения.

«Борода», командир подразделения: «Враги будут пытаться нас поражать чем дальше, тем больше на дистанции. Соответственно, количество их дронов будет увеличиваться. Для нас будет больше работы. Есть необходимость увеличения штата экипажей, количества позиций и совершенствования работы».

Эти ребята — «Покер», «Белый» и «Сторож» — прошли ад Соледара и Купянска как обычная пехота. Теперь они — элита воздушного перехвата, которая совершенствуется просто на глазах.