Еще одну страну вовлекают в войну на Ближнем Востоке: СМИ сообщили о новом решении США

В Румынии могут разместить американские военные самолеты и подразделения на фоне войны на Ближнем Востоке. В СМИ предупреждают, что в случае использования румынских баз для боевых операций, страна фактически станет участником конфликта.

Об этом сообщает Digi24, ссылаясь на заявление бывшего командующего румынскими войсками Санду Валентина Матеу.

По его словам, речь идет о возможном развертывании боевых самолетов, самолетов-заправщиков и вспомогательной авиации.

Размещение может состояться на стратегической базе Михаила Когелничана.

Румыния может стать участником войны

Эксперт предупредил, что использование румынских баз для боевых операций против Ирана может сделать страну фактическим участником войны.

"Как только самолеты начнут действовать с нашей территории, мы станем соучастниками конфликта", - заявил Матеу.

По его словам, это может создать серьезные вопросы международного права.

Он также предостерег, что Иран может рассматривать такие страны, как легитимные цели для ударов.

Иран может ответить атаками

Матеу заявил, что Тегеран уже предупреждал: страны, с территории которых будут совершаться атаки, могут стать мишенью.

Речь идет прежде всего о возможных:

ракетные удары

атаки беспилотников

диверсионные операции

Иран имеет ракеты, способные достигать юго-восточной Европы, включая Румынию.

Решение еще предстоит принять власти

Вопросы развертывания американских сил должен рассмотреть Совет национальной безопасности Румынии (CSAT). После этого окончательное решение должно утвердить политическое руководство и парламент.

В то же время в Бухаресте отмечают, что США остаются ключевым стратегическим партнером Румынии.

Война в Иране расширяется - последние новости

На фоне эскалации конфликта в регион привлекаются новые страны.

В частности, Австралия разворачивает авиацию и военный контингент в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда направляют самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail, 85 военных и ракеты класса «воздух-воздух».

Великобритания также усиливает присутствие в регионе и готовит к развертыванию еще один корабль в Восточном Средиземноморье.

Между тем США рассматривают возможность отправки еще одного авианосца в регион. Речь идет об атомном авианосце USS George HW Bush, который только что завершил финальные учения. Хотя Пентагон официально не подтвердил его участие в операции Epic Fury, корабль может заменить авианосцы Abraham Lincoln или Gerald R. Ford, которые уже длительное время находятся в регионе. Это первый случай через год, когда Штаты одновременно разворачивают две ударные группы в этой зоне.

Напомним, что Испания отправляет в Кипр свой самый современный фрегат "Cristobal Colon". В Минобороны страны заявляют, что фрегат присоединится к французскому авианосцу "Charles de Gaulle" и кораблям греческого флота, чтобы обеспечить защиту и воздушную оборону и "поддержать любую эвакуацию гражданского населения".