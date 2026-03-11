Ще одну країну втягують у війну на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про нове рішення США

Румунія / © Associated Press

У Румунії можуть розмістити американські військові літаки та підрозділи на тлі війни на Близькому Сході. У ЗМІ попереджають, що у разі використання румунських баз для бойових операцій країна фактично стане учасником конфлікту.

Про це повідомляє Digi24, посилаючись на заяву колишнього командувача румунських військ Санду Валентина Матеу.

За його словами, йдеться про можливе розгортання бойових літаків, літаків-заправників та допоміжної авіації

Розміщення може відбутися на стратегічній базі Міхаїл Когелнічану.

Румунія може стати учасником війни

Експерт попередив, що використання румунських баз для бойових операцій проти Ірану може зробити країну фактичним учасником війни.

«Як тільки літаки почнуть діяти з нашої території, ми станемо співучасниками конфлікту», — заявив Матеу.

За його словами, це може створити серйозні питання міжнародного права.

Він також застеріг, що Іран може розглядати такі країни як легітимні цілі для ударів.

Іран може відповісти атаками

Матеу заявив, що Тегеран вже попереджав: країни, з території яких здійснюватимуться атаки, можуть стати мішенню.

Йдеться насамперед про можливі:

ракетні удари

атаки безпілотників

диверсійні операції

Іран має ракети, здатні досягати південно-східної Європи, включно з Румунією.

Рішення ще має ухвалити влада

Питання розгортання американських сил має розглянути Рада національної безпеки Румунії (CSAT). Після цього остаточне рішення повинні затвердити політичне керівництво та парламент.

Водночас у Бухаресті наголошують, що США залишаються ключовим стратегічним партнером Румунії.

Війна в Ірані розширюється — останні новини

На тлі ескалації конфлікту до регіону залучаються нові країни.

Зокрема, Австралія розгортає авіацію та військовий контингент в Об’єднаних Арабських Еміратах. Туди направляють літак дальнього радіолокаційного виявлення E-7A Wedgetail, 85 військових та ракети класу «повітря-повітря».

Велика Британія також посилює присутність у регіоні та готує до розгортання ще один корабель у Східному Середземномор’ї.

Тим часом США розглядають можливість відправлення ще одного авіаносця до регіону. Йдеться про атомний авіаносець USS George H.W. Bush, який щойно завершив фінальні навчання. Хоча Пентагон офіційно не підтвердив його участь в операції Epic Fury, корабель може замінити авіаносці Abraham Lincoln або Gerald R. Ford, які вже тривалий час перебувають у регіоні. Це перший випадок за рік, коли Штати одночасно розгортають дві ударні групи в цій зоні.

Нагадаємо, що Іспанія відправляє до Кіпру свій найсучасніший фрегат «Cristobal Colon». У Міноборони країни заявляють, що фрегат приєднається до французького авіаносця «Charles de Gaulle» та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити захист і повітряну оборону та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення».