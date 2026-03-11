Путін готує нове вторгнення?: у Росії з’явився закон, який дозволить атакувати інші країни

Володимир Путін / © Associated Press

Російська влада готує закон, який може дати Кремлю новий інструмент для військових операцій за межами країни. Аналітики вважають, що це може стати юридичним прикриттям для майбутніх агресивних дій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

10 березня Державна дума передала на розгляд урядовому комітету документ, який дозволить російському президенту використовувати збройні сили РФ за межами країни у разі:

арешту громадян Росії за кордоном

їхнього затримання

кримінального переслідування

судових процесів у іноземних судах.

У пояснювальній записці зазначено, що закон має «захистити права російських громадян у міжнародних або іноземних судах».

Аналітики ISW попереджають, що такий документ може створити юридичне та інформаційне підґрунтя для нових військових операцій Росії за кордоном.

Кремль уже неодноразово використовував риторику про «захист російськомовних». Наприклад, Москва звинувачувала країни Балтії у переслідуванні етнічних росіян і російськомовного населення.

Європа готується до можливого конфлікту

На тлі зростання напруженості європейські країни дедалі активніше готуються до можливого протистояння з Росією.

Зокрема, Польща тимчасово закрила повітряний простір на сході країни — уздовж кордонів з Україною та Білоруссю.

Обмеження діятимуть від 10 березня до 9 червня і пояснюються міркуваннями національної безпеки.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, такі заходи пов’язані з досвідом атак російських дронів.

За його словами, країни НАТО вже зіткнулися з перевіркою своїх систем протиповітряної оборони, коли 10 вересня 2025 року Росія атакувала Польщу двадцятьма безпілотниками.

ЄС готується до криз і воєнних загроз

Європейська комісія також оприлюднила нову Стратегію готовності до кризових ситуацій.

У документі наголошується, що Європейський Союз стикається з безпрецедентними загрозами:

військовими конфліктами

геополітичною нестабільністю

кібератаками

інформаційними маніпуляціями

кліматичними катастрофами

Єврокомісія закликає громадян бути готовими автономно пережити щонайменше 72 години надзвичайної ситуації.

У Німеччині готують населення до можливих атак

У Німеччині влада також оновила брошуру «Підготовка до криз та катастроф», де вперше з’явилися рекомендації щодо дій під час війни.

Громадянам радять мати запаси їжі, води та медикаментів щонайменше на 10 днів. Також німців закликають підготувати «тривожну валізу».