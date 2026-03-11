Нові правила для українців у Польщі: дадуть лише 30 днів на виїзд

Нові правила для українців у Польщі / © Associated Press

У Польщі нагадали про нові правила перебування для іноземців, зокрема громадян України. Після втрати підстав для легального проживання людина має 30 днів, щоб залишити країну, інакше можливі депортація та заборона на в’їзд до Шенгенської зони.

Про це повідомляє портал «Експерт».

Йдеться про ситуації, коли людині скасували дозвіл на тимчасове або постійне проживання, відмовили в наданні статусу біженця чи додаткового захисту, не продовжили шенгенську або національну візу, а також анулювали гуманітарний дозвіл на перебування.

Якщо іноземець проігнорує вимогу залишити країну у встановлений термін, йому може загрожувати примусова депортація та заборона на в’їзд до всієї Шенгенської зони. Дані про таких осіб вноситимуть до загальноєвропейських інформаційних баз.

Крім того, разом зі зміною правового режиму для українців посилилися правила отримання соціальної допомоги. Зокрема, термін подання заявки на номер PESEL UKR скоротили до 30 днів після в’їзду до країни.

Також соціальні виплати тепер значно більше залежать від рівня інтеграції людини, зокрема від працевлаштування або навчання. Допомогу на житло та харчування планують залишити лише для найвразливіших категорій населення.

Правила для українців у Польщі — останні новини

У Польщі від 5 березня 2026 року припинив діяти спеціальний закон про допомогу громадянам України. Основні механізми підтримки перенесли до загального законодавства країни, а правила проживання та отримання соціальних виплат стали суворішими.

Водночас статус українців залишається захищеним. Згідно з рішенням Європейського Союзу, тимчасовий захист для громадян України подовжено до 4 березня 2027 року.

Щоб зберегти право на перебування, людина повинна відповідати кільком умовам: в’їхати до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ, мати оформлений номер PESEL та не користуватися тимчасовим захистом в іншій країні ЄС.

У Польщі змінюють правила для водіїв

У Польщі також набув чинності новий етап реформи правил дорожнього руху. Головна зміна стосується суворішого покарання за перевищення швидкості.

Якщо раніше водії втрачали посвідчення за перевищення швидкості на 51 км/год і більше лише в межах населених пунктів, то тепер таке правило поширили й на деякі дороги поза містами.

Зокрема, водій може втратити права на три місяці, якщо перевищить швидкість на 51 км/год на двосмугових дорогах з однією проїжджою частиною. Окрім цього, порушникові загрожує штраф від 1 500 злотих та щонайменше 13 штрафних балів.

Водночас нові правила не поширюються на автомагістралі та дороги з розділеною проїжджою частиною. За даними польської статистики, лише за минулий рік понад 24 тисячі водіїв у країні втратили права через перевищення швидкості в містах.

Раніше повідомлялося, що польська економіка ризикує зіткнутися з серйозною кризою у разі масового виїзду українських працівників.