Зарплати чиновників різко зросли: де та хто в Україні отримує найбільше

У січні 2026 року середня зарплата державних службовців в Україні становила 53,29 тис. грн, що приблизно на 4 тисячі гривень більше, ніж у січні 2025 року.

Про це свідчать дані аналітичного дашборду Міністерства фінансів щодо оплати праці у державному секторі.

Скільки отримують чиновники в Україні

Найвищі зарплати отримували працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У деяких випадках їхні виплати можуть перевищувати 80 тисяч гривень на місяць.

За даними Мінфіну, загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких оприлюднено інформацію про зарплати у січні 2026 року, становила 165,5 тисячі осіб. З них:

108,1 тис. працюють у центральних органах влади та їхніх територіальних підрозділах;

23,2 тис. — у місцевих державних адміністраціях;

34,2 тис. — в органах судової влади.

У середньому працівники апаратів центральних органів влади отримували близько 53,3 тис. грн. У територіальних підрозділах центральних органів цей показник був значно нижчим — 31,5 тис. грн, а в окремих місцевих структурах — близько 15,5 тис. грн.

Середня зарплата в обласних державних адміністраціях становила 24,1 тис. грн, тоді як у районних державних адміністраціях — приблизно 20,1 тис. грн.

Аналітичний дашборд із даними про зарплати держслужбовців Мінфін регулярно оновлює на основі щомісячної інформації від державних органів. Інструмент дозволяє відстежувати чисельність працівників та рівень оплати праці в державному секторі.

Водночас 2025 року фактична чисельність державних службовців в Україні зменшилася на 5,1 тисячі осіб, а зростання зарплат у секторі залишалося помірним.

Раніше ми писали, що в Україні найближчим часом можуть зрости зарплати. Експерти прогнозують поступове підвищення доходів працівників вже навесні, однак воно буде нерівномірним: одні спеціалісти зможуть отримувати понад 80 тисяч гривень, тоді як інші відчують лише незначне зростання.