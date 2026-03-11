- Дата публікації
Потрібен "план Б" через дії союзника Путіна: Зеленський звернувся до лідерів Європи
Український президент стурбований блокуванням кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, яке здійснює Угорщина під керівництвом Віктора Орбана.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити «план Б» для забезпечення довгострокового фінансування України. Обіцяний кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро блокує Угорщина, яку очолює «союзник Путіна» Віктор Орбан.
Про це український президент розповів в інтерв’ю Politico.
«Нам і Європі, нам усім потрібен цей „план Б“. Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи», — сказав він.
Зеленський стверджує, що звинувачення Орбана у навмисному затягуванні ремонту нафтопроводу «Дружба» з політичних причин, є безпідставними.
Український президент наполягає, що проблема саме в Орбані, а не в нафтопроводі, який був пошкоджений російськими бомбардуваннями.
За його словами, прем’єр-міністр Угорщини є «другом» та «стратегічним партнером» Кремля, а також «союзником» президента держави-агресорки Володимира Путіна.
«Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні — він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію. І він не надсилає своїх солдатів», — сказав Зеленський про Орбана.
При цьому він наголосив, що угорський прем’єр блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС.
«Щодо російських наративів, він [Віктор Орбан] поділяє ті самі наративи. Він особисто це робить», — додав Зеленський.
На запитання, чи не зайшов він надто далеко у своїй нещодавній, ймовірно, завуальованій фізичній погрозі Орбану, український президент відповів, що не вважає «дипломатичне мовчання» «дуже корисним» у спілкуванні з прем’єр-міністром Угорщини.
«Погрози» Зеленського Орбану: що відомо
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.
«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому телефонують і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив він.
Ці слова викликали резонанс серед угорських політиків.
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що заява Зеленського «переходить усі межі».
«Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем’єр-міністрові», — сказав він.
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також пафосно заявив, що слова українського очільника стосуються не його особисто, а всієї країни.
Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.
У середу, 11 березня, Віктор Орбан опублікував на офіційній сторінці в соцмережі Facebook провокаційне відео, в якому лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.
Провокації Угорщини
У лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса».
Партія Орбана «Фідес» також поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.
Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силоміць відновити роботу нафтопроводу «Дружба» та заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.
Після цього в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.