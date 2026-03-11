Потрібен "план Б" через дії союзника Путіна: Зеленський звернувся до лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити «план Б» для забезпечення довгострокового фінансування України. Обіцяний кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро блокує Угорщина, яку очолює «союзник Путіна» Віктор Орбан.

Про це український президент розповів в інтерв’ю Politico.

«Нам і Європі, нам усім потрібен цей „план Б“. Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи», — сказав він.

Зеленський стверджує, що звинувачення Орбана у навмисному затягуванні ремонту нафтопроводу «Дружба» з політичних причин, є безпідставними.

Український президент наполягає, що проблема саме в Орбані, а не в нафтопроводі, який був пошкоджений російськими бомбардуваннями.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини є «другом» та «стратегічним партнером» Кремля, а також «союзником» президента держави-агресорки Володимира Путіна.

«Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні — він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію. І він не надсилає своїх солдатів», — сказав Зеленський про Орбана.

При цьому він наголосив, що угорський прем’єр блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС.

«Щодо російських наративів, він [Віктор Орбан] поділяє ті самі наративи. Він особисто це робить», — додав Зеленський.

На запитання, чи не зайшов він надто далеко у своїй нещодавній, ймовірно, завуальованій фізичній погрозі Орбану, український президент відповів, що не вважає «дипломатичне мовчання» «дуже корисним» у спілкуванні з прем’єр-міністром Угорщини.

«Погрози» Зеленського Орбану: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому телефонують і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив він.

Ці слова викликали резонанс серед угорських політиків.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що заява Зеленського «переходить усі межі».

«Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем’єр-міністрові», — сказав він.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також пафосно заявив, що слова українського очільника стосуються не його особисто, а всієї країни.

Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.

У середу, 11 березня, Віктор Орбан опублікував на офіційній сторінці в соцмережі Facebook провокаційне відео, в якому лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.

Провокації Угорщини

У лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса».

Партія Орбана «Фідес» також поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.

Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силоміць відновити роботу нафтопроводу «Дружба» та заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.

Після цього в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.