Захоплення грошей "Ощадбанку" в Угорщині: в НБУ відповіли, чи буде дефіцит валюти

"Ощадбанк". / © УНІАН

Реклама

На тлі захоплення грошей «Ощадбанку» в Угорщині очікувати дефіциту валюти в Україні не варто. НБУ проводить обмін безготівки на іноземні купюри у штатному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Зазначається, що НБУ 9-10 березня провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банків.

Реклама

Мета таких операцій — запобігти можливому дефіциту. Таке рішення було ухвалено превентивно з огляду на труднощі з доставлення готівкової валюти через незаконне захоплення інкасаторських машин «Ощадбанку» в Угорщині.

За даними Нацбанку, останніми днями спостерігався помірний попит на обмін банками готівки. Це може свідчити про те, що банки мають достатній запас готівки.

«Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їхніх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи», — додали у НБУ.

Захоплення грошей «Ощадбанку» в Угорщині — останні новини

В ніч проти 6 березня в Угорщині затримали інкасаторів «Ощадбанку», які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українською фінустановою. У транспорті, який перевозив золото і грошові кошти, перебували семеро співробітників бригади інкасації.

Реклама

Семеро співробітників інкасаторської бригади повернулися до України. «Ощадбанк» вимагає повернути інкасаторські авто та цінності, серед яких 40 млн доларів США, 35 млн євро та дев’ять кг банківського золота.

Втім, Будапешт шантажує Київ вилученими грошима. Влада Угорщини фактично пов’язала повернення коштів із відновленням постачання нафти через трубопровід «Дружба». Міністр будівництва та транспорту Янош Лазар заявив, що гроші залишатимуться в країні, поки не буде відновлено постачання нафти.