Угорщина шантажує Україну вилученими грошима "Ощадбанку": у Будапешті озвучили умову повернення

Гроші і золото, яке вилучили в Угорщині в українських інкасаторів / © Уряд Угорщини

Угорська влада фактично пов’язала повернення грошей, вилучених у інкасаторів українського державного «Ощадбанку», із відновленням постачання нафти через трубопровід «Дружба».

Про це заявив міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар, коментуючи інцидент із затриманням інкасаторських автомобілів, передає угорське видання Telex.

За його словами, вилучення коштів нібито не було випадковим рішенням.

«Ми зробили це не випадково, і гроші їм повертати не будемо», — заявив Лазар.

Він також додав, що кошти залишатимуться в Угорщині, поки не буде відновлено постачання нафти.

«Гроші поки залишаться тут. Ми чекаємо на відкриття нафтопроводу і на нові постачання грошей через Угорщину», — сказав міністр.

У Будапешті висунули нові підозри

Лазар також заявив, що влада Угорщини нібито має перевірити можливі ризики, пов’язані з перевезенням готівки. Серед причин затримання він назвав:

підозри щодо відмивання грошей;

можливе фінансування організованої злочинності;

політичне фінансування.

Водночас угорський міністр поставив під сумнів сам факт транспортування грошей у доларах, євро та золотих злитках.

«Що настільки важливе для українців, що гроші перевозять у золоті, доларах і євро?» — заявив він.

Водночас угорський уряд безпосередньо пов’язав інцидент із конфліктом навколо постачання нафти.

«Якщо вони нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб нічого не робити», — додав Лазар.

Перевезення коштів було законним

Експерти наголошують, що перевезення готівкових коштів через територію Угорщини було абсолютно легальною практикою, яка використовується українськими банками від початку повномасштабної війни.

Після закриття українського авіапростору 2022 року саме наземні маршрути стали основним шляхом доставлення валютної готівки до банків.

Колишній керівник «ПриватБанку» Герхард Бьош також назвав звинувачення у відмиванні грошей абсурдними, підкресливши, що подібні перевезення є звичайною банківською практикою.

Навіщо перевозили золото

Експерти фінансового ринку пояснюють, що золоті злитки могли бути призначені для ювелірної галузі України.

Від серпня 2025 року Національний банк України дозволив банкам продавати банківські метали ювелірним виробникам. До цього імпорт золота в країну фактично був заблокований.

За словами експертів, ювелірні компанії давно наполягали на такому рішенні, адже це єдиний легальний спосіб отримувати сировину.

Саме тому золото, яке перевозили інкасаторські автомобілі, імовірно, призначалося для українських ювелірних підприємств.

Що відомо про затримання інкасаторів

Нагадаємо, 6 березня Угорщина затримала інкасаторські автомобілі «Ощадбанку», які перевозили гроші між Raiffeisen Bank Austria та українським державним банком.

За попередніми даними, йшлося про перевезення:

40 млн доларів

35 млн євро

9 кг золота

Експерти зазначають, що обсяг вилученої готівки приблизно відповідає потребам українського готівкового валютного ринку на 7–10 днів.

Втім Національний банк оперативно підкріпив банки необхідною кількістю валюти, тому дефіциту на ринку вдалося уникнути.

Водночас угорська сторона так і не надала переконливих юридичних підстав для фактичного вилучення коштів, продовжуючи озвучувати політичні звинувачення на адресу України.

Тортури, депортація та вилучення майна: що сталося з українськими інкасаторами в Угорщині

У МЗС України заявили про грубі порушення прав українських громадян, яких угорські силовики затримали разом із інкасаторськими автомобілями «Ощадбанку».

У МЗС повідомили, що затриманих 28 годин тримали в кайданках та перевозили із зав’язаними очима, а також вилучили телефони й особисті речі, не дозволивши повідомити про затримання родичів чи посольство.

Один із інкасаторів, який має інвалідність і хворіє на діабет, отримав медичну допомогу лише після того, як знепритомнів.

У відомстві наголосили, що на українців чинився психологічний та фізичний тиск, що є порушенням міжнародних зобов’язань Угорщини, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Нагадаємо також, що провладна угорська партія «Фідес» Віктора Орбана подала до парламенту законопроєкт про арешт українських мільйонів «інкасаторської» валюти та золота, які Угорщина захопила 6 березня.